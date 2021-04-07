Медали для выпускников школ от Минобразования подорожали в 2 раза за три года

ГП "ИнфоРесурс" Минобразования 2 апреля по результатам тендера заказало ООО "Гарант и партнеры" медалей на 1,31 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе ProZorro, передают Наші гроші.

Согласно условиям договора, до конца учебного года поставят 15,86 тыс. медалей, а именно 9,61 тыс. золотых "За высокие достижения в обучении" по 84 грн и 6,25 тыс. серебряных "За достижения в учебе" по 81 грн.

Медали должны быть в индивидуальной упаковке и отвечать "Положению о золотой медали "За высокие достижения в обучении" и серебряной медали "За достижения в учебе".

Золотые медали изготавливаются из латуни с гальваническим покрытием "позолота" из меди, никеля и золота, а серебряные - из латуни с гальваническим покрытием серебряного цвета из меди и никеля.

В 2020 году "ИнфоРесурс" заказывал у ООО "Идеальный подарок" медали на 8% дешевле - по 78 грн и 75 грн. В 2019 году цены медалей от ООО "Дом геральдики" были на четверть ниже - 65 грн и 64 грн. В 2018 году медали купили у "Дома геральдики" вдвое дешевле - по 44 грн, но тогда договор не содержал прямого требования относительно именно индивидуальной упаковки, хотя в вышеупомянутом "Положении" всегда требовалась упаковка каждой медали в прозрачный полиэтиленовый пакет. Таким образом, за три года медали подорожали вдвое.

Победное предложение было всего на 0,2% ниже ожидаемой стоимости закупки.

При оценке тендерных предложений заказчик отвел собственно на цену только 70%. Остальные 30% приходилось на неценовой критерий "срок поставки товара": до 10 рабочих дней включительно - 30%, 11-20 рабочих дней - 0%. Победитель аукциона "Гарант и партнеры" набрал по этому критерию 30%, а единственный соперник ООО "Герольдмайстер" - 0%. То есть, несмотря на неценовой критерий, подряд все равно получил тот, кто выиграл аукцион по цене.

Учредителями столичной фирмы "Гарант и партнеры" является директор Татьяна Альшевская и Юрий Альшевский. Они также основали ОО "Объединение патриотов "Сильные духом" (в состоянии прекращения). Кроме того, Юрий Альшевский владеет ООО "Гарантпартнерс".

"Герольдмайстер" принадлежит Анатолию Шияну, а директором является Денис Аврамчик.