Комитет Рады по экологической политике поддержал продление пошлины на экспорт лома

Комитет Верховной Рады по экологической политике и природопользованию поддержал законопроект, предусматривающий продление на 5 лет действия пошлины при экспорте лома черных металлов.

Об этом сообщает пресс-служба народного депутата Дмитрия Кисилевского.

За соответствующий проект закона №5175 7 апреля проголосовали 9 из 11 депутатов, участвовавших в заседании комитета.

Представляя законопроект, нардеп Дмитрий Кисилевский отметил, что благодаря действию пошлины на экспорт лома, введенной в 2016 году, его катастрофический дефицит удалось преодолеть, обеспечив работу предприятий горно-металлургического комплекса Украины, дающего 10% ВВП, 20% товарного экспорта и 200 тыс. рабочих мест для украинцев только в ГМК.

"И, что очень существенно для сегодняшнего обсуждения, использование металлолома в качестве сырья в металлургии существенно уменьшает нагрузку на окружающую среду, особенно с точки зрения Европейского зеленого курса", - подчеркнул Кисилевский.

Заместитель главы комитета ВР по экополитике Елена Криворучкина также выступила в поддержку принятия законопроекта.

"Кроме снижения выбросов СО2 металлолом позволяет нам еще и рационально использовать имеющуюся минерально-сырьевую базу – поскольку мы привлекаем вторичные ресурсы в производство", - отметила она.

Также поддержку законопроекта №5175 выразил заместитель главы комитета ВР по экополитике Александр Мариковский.

"Я поддерживаю этот законопроект, поскольку он не противоречит государственной политике Украины в сфере охраны окружающей среды", - заявил он.

Напомним, на рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект №5175, продлевающий пошлину на экспорт стального лома еще на 5 лет.

Данная пошлина была введена в сентябре 2016 года для стабилизации работы украинского горно-металлургического комплекса, ее действие заканчивается в сентябре 2021 года.