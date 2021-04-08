Директора торговой биржи подозревают в нанесении ущерба на 24 миллиона, – Офис генпрокурора

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора торговой биржи по факту злоупотребления полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364-1 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Следствие установило, что в октябре 2019 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц провел аукцион по продаже пула активов юридических лиц, находящихся на балансе четырех неплатежеспособных банков. Однако, победитель торгов не выполнил взятых на себя обязательств – не перечислил деньги за приобретенный лот и не заключил договор купли-продажи активов.

Учитывая, что должностные лица торговой биржи допустили к аукциону этого участника без уплаты гарантийного взноса, без банковской гарантии и не перечислены средства от обеспечения выполнения обязательств, государству в лице Фонда гарантирования нанесено 24,3 млн грн убытков.