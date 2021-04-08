Косюк выставил на продажу две элитные яхты за 140 миллионов евро, – Forbes. ВИДЕО
Основатель агрохолдинга МХП Юрий Косюк в конце 2020 года выставил на продажу две своих яхты – 85-метровую АСЕ ("Туз") и вспомогательную 67-метровую Garcon ("Мальчик") за 119 млн евро и 24 млн евро соответственно.
Как пишет Forbes, Garson в январе 2021 года уже нашел нового владельца.
Оба судна построены в 2012 году.на немецкой верфи Lurssen, специализирующейся на создании дорогих супер- и мегаяхт по индивидуальным проектам.
Ориентировочная стоимость строительства АСЕ могла составить 100-110 млн евро. Яхта может принять на борт 10 гостей и 30 членов экипажа, имеет несколько зон для отдыха, кинотеатр, ночную дискотеку, бар, тренажерный зал, несколько видов бань, бассейн с пресной водой и салон красоты. Содержание такой яхты обходится 8-9 млн евро в год.
Большая яхта Косюка всегда ходила в сопровождении Garсon, построенной на голландской верфи Damen Shipyards за 25-30 млн евро. Это 67-метровое судно использовалось для парковки вертолета, проживания команды основного судна и хранения водных мотоциклов и другого развлекательного инвентаря.
МХП не комментирует продажу яхт, называя ее конфиденциальной личной информацией акционера.
По данным издания, продажа судов поможет Косюку погасить долг перед собственной компанией. В 2019 году совет директоров МХП выдал компании Косюка WTI Trading Limited, которая владеет 59,7% акций МХП кредитную линию до $80 млн. На протяжении двух лет Косюк брал разные суммы в долг и частично погашал кредит, чтобы не выйти за кредитный лимит. За два года он выплатил МХП $27,3 млн. Оставшиеся $67,4 млн основатель МХП должен вернуть до декабря 2021 года.
Как сообщалось, агрохолдинг "МХП" в 2020 году получил чистый убыток в размере $133 млн против чистой прибыли $215 млн в 2019 году, в основном из-за курсовых убытков в размере $204 млн, обусловленных годовым ослаблением гривни на 16%, при этос выручка компании сократилась на 7% – до $1,91 млрд.
Человек расстается с любимыми игрушками, а вы иронизируете...
Нехорошо.
а то "из-за курсовых убытков", "из-за курсовых убытков" ...
А когда ты, главный по курям, еще и куратор по силовому блоку в период Иловайска в администрации президента, то куриный бизнес - на всех парах.
Какая, казалось бы, "загадочная" связь..
І замітьте населення про існування аграрних олігархів навіть не догадується. А ще ці олігархи категорично проти продажі землі бо виявиться що ніякої землі немає так як вони давно її вкрали.
