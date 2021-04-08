БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Косюк выставил на продажу две элитные яхты за 140 миллионов евро, – Forbes. ВИДЕО

Основатель агрохолдинга МХП Юрий Косюк в конце 2020 года выставил на продажу две своих яхты – 85-метровую АСЕ ("Туз") и вспомогательную 67-метровую Garcon ("Мальчик") за 119 млн евро и 24 млн евро соответственно.

Как пишет Forbes, Garson в январе 2021 года уже нашел нового владельца.

Оба судна построены в 2012 году.на немецкой верфи Lurssen, специализирующейся на создании дорогих супер- и мегаяхт по индивидуальным проектам.

Ориентировочная стоимость строительства АСЕ могла составить 100-110 млн евро. Яхта может принять на борт 10 гостей и 30 членов экипажа, имеет несколько зон для отдыха, кинотеатр, ночную дискотеку, бар, тренажерный зал, несколько видов бань, бассейн с пресной водой и салон красоты. Содержание такой яхты обходится 8-9 млн евро в год.

Большая яхта Косюка всегда ходила в сопровождении Garсon, построенной на голландской верфи Damen Shipyards за 25-30 млн евро. Это 67-метровое судно использовалось для парковки вертолета, проживания команды основного судна и хранения водных мотоциклов и другого развлекательного инвентаря.

МХП не комментирует продажу яхт, называя ее конфиденциальной личной информацией акционера.

По данным издания, продажа судов поможет Косюку погасить долг перед собственной компанией. В 2019 году совет директоров МХП выдал компании Косюка WTI Trading Limited, которая владеет 59,7% акций МХП кредитную линию до $80 млн. На протяжении двух лет Косюк брал разные суммы в долг и частично погашал кредит, чтобы не выйти за кредитный лимит. За два года он выплатил МХП $27,3 млн. Оставшиеся $67,4 млн основатель МХП должен вернуть до декабря 2021 года.

Как сообщалось, агрохолдинг "МХП" в 2020 году получил чистый убыток в размере $133 млн против чистой прибыли $215 млн в 2019 году, в основном из-за курсовых убытков в размере $204 млн, обусловленных годовым ослаблением гривни на 16%, при этос выручка компании сократилась на 7% – до $1,91 млрд.

+14
Бедняга, этот Косюк. Это ж надо было довести страну до такого состояния, что олигархам уже яхты надо было продавать. На чем же он теперь плавать будет? Надо сбор пожертвований организовать в пользу этого гражданина!
показати весь коментар
08.04.2021 14:03 Відповісти
+14
Я тоже мопед продал....
показати весь коментар
08.04.2021 14:26 Відповісти
+9
скінчились дотації?
показати весь коментар
08.04.2021 15:00 Відповісти
Бедняга, этот Косюк. Это ж надо было довести страну до такого состояния, что олигархам уже яхты надо было продавать. На чем же он теперь плавать будет? Надо сбор пожертвований организовать в пользу этого гражданина!
показати весь коментар
08.04.2021 14:03 Відповісти
Жестокий вы человек!
Человек расстается с любимыми игрушками, а вы иронизируете...
Нехорошо.
показати весь коментар
08.04.2021 14:08 Відповісти
Я тоже мопед продал....
показати весь коментар
08.04.2021 14:26 Відповісти
ну вот хоть Вы косюка понять можете )))))
показати весь коментар
08.04.2021 15:30 Відповісти
Уже как месяц этой новости...На карибах щас 2 байдарки ... Хе Хе меня заспамили
показати весь коментар
08.04.2021 20:11 Відповісти
Когда Украина подписывала соглашение об ассоциации с ЕС, голландцы на референдуме были против. Запустили рекламный ролик у себя на ТВ, мучаются бедные курочки Косюка без свободного выгула в то время как сам Косюк с Порохом пьют шумпусик на яхте. Но самое ироничное в этой ситуации, это то что они ему яхты строили) деньги не пахнут
показати весь коментар
08.04.2021 14:45 Відповісти
а вы там официантом на яхте или палубу драите?
показати весь коментар
09.04.2021 22:55 Відповісти
не, он просто тихо задует более успешному человеку. У самого ж кроме перемещения груза из места хранения в место отправки, ничего не выходит сделать))
показати весь коментар
10.04.2021 21:42 Відповісти
скінчились дотації?
показати весь коментар
08.04.2021 15:00 Відповісти
обнять и плакать !
показати весь коментар
08.04.2021 15:32 Відповісти
без "дотаций" от рошена "бизнес" не идет...
показати весь коментар
08.04.2021 16:08 Відповісти
Вот и я об этом,
а то "из-за курсовых убытков", "из-за курсовых убытков" ...
показати весь коментар
08.04.2021 17:35 Відповісти
вот не идет олигархический бизнес без доения бюджета, ну никак...
А когда ты, главный по курям, еще и куратор по силовому блоку в период Иловайска в администрации президента, то куриный бизнес - на всех парах.
Какая, казалось бы, "загадочная" связь..
показати весь коментар
08.04.2021 17:42 Відповісти
кому как не вам знать об олигархах, Игорь Валерьевич))
показати весь коментар
10.04.2021 21:44 Відповісти
які там зарплати у робочиx агроxолдиnгу...- можє xтось із nиx купить...
показати весь коментар
08.04.2021 17:02 Відповісти
Класичний аграрний олігарх.
І замітьте населення про існування аграрних олігархів навіть не догадується. А ще ці олігархи категорично проти продажі землі бо виявиться що ніякої землі немає так як вони давно її вкрали.
показати весь коментар
08.04.2021 18:06 Відповісти
правильно писать, помітте *, на крайняк, побачте
показати весь коментар
08.04.2021 20:22 Відповісти
Такими темпами ще і свій "Версаль" на продаж виставить
показати весь коментар
08.04.2021 18:29 Відповісти
Що збудований на вже знищеному скіфському городищі...
показати весь коментар
09.04.2021 11:13 Відповісти
А когда-то Гройсман очень хорошо Косюку из бюджета помогал...
показати весь коментар
08.04.2021 20:26 Відповісти
Косюк отримував від держави 95% всіх грошей, що держава виділяла на дотації для виробників сільхозпродукції. І все одно пан опинивсь у збитку. Може це тому, що пан зрозумів, що бути багатієм у державі, де люди голодують не дуже етично? І прикинувсь бідненьким мільярдером? І, щоб не дратувати зубожилих українців, продає свою лакшері яхту? Бо війна може його дістати і в океані. Маленька торпедка з субмарини і не врятує його цей fantastic comfort
показати весь коментар
08.04.2021 21:19 Відповісти
Ты тут все про Косюка распинаешся, а на соседнюю ветку, где посипаки( депутаты) Тюльки-Вароффки пытаются Национальный банк Украины разорить на 300 лямов долларов не заходишь? Вот скажи, оруженосец- кто больше наживается на бюджете Косюк или те два 300 лимонные посипаки Жульки?
показати весь коментар
08.04.2021 23:04 Відповісти
Я відповім.Якщо сума велика,то різниці немає.Це все олігархи,або напів олігархи.
показати весь коментар
09.04.2021 13:52 Відповісти
Правильно. Но Сулыме очень даже "Є" різниця. Даже если вароффка у его детей, последнее отберет, он все равно на "бахиню" молится будет.
показати весь коментар
09.04.2021 14:37 Відповісти
о, диванный эксперт в агропромышленности)) Хоть школу закончил?
показати весь коментар
09.04.2021 22:53 Відповісти
надо olx доставку заказать
показати весь коментар
08.04.2021 21:30 Відповісти
В тему:
Секрет (не) успеха. Почему укролигархи "стоят" меньше, чем их оценивает Forbes
За 10 лет ни один из "больших" украинских бизнесменов не создал ничего выдающегося. Более того, своими действиями тянут и себя, и Украину на дно
https://biz.liga.net/ekonomika/all/opinion/toksichnyy-podhod-ili-pochemu-ukrainskie-oligarhi-stoyat-menshe-chem-ih-otsenil-forbes детальнее:
https://biz.liga.net/ekonomika/all/opinion/toksichnyy-podhod-ili-pochemu-ukrainskie-oligarhi-stoyat-menshe-chem-ih-otsenil-forbes
показати весь коментар
08.04.2021 22:02 Відповісти
які треба було влаштовувати оргії в якому масштабі що аж персонал з головної яхти ночував на іншій ))))) якщо чесно гидко читати про таких гнид , ім все мало !!! скоро будуть плавати з кортежем яхт
показати весь коментар
08.04.2021 22:09 Відповісти
Косюк выставил на продажу две элитные яхты за 140 миллионов евро, – Forbes - Цензор.НЕТ 7738
показати весь коментар
08.04.2021 22:10 Відповісти
Якраз і олігархи все отняли і поделілі.
показати весь коментар
09.04.2021 13:50 Відповісти
бідує чоловічок - продає останнє
показати весь коментар
09.04.2021 07:10 Відповісти
Нема гос дотаций .бизнес пошол вниз
показати весь коментар
09.04.2021 07:16 Відповісти
как теперь жить...
показати весь коментар
09.04.2021 08:43 Відповісти
І що? Я не настільки люблю море, щоби купувати у нього яхту...
показати весь коментар
09.04.2021 09:24 Відповісти
Ви тут жовчу плюєтесь, а людині, через ці яхти, Собез у субсидії на газ відмовив...
показати весь коментар
09.04.2021 09:25 Відповісти
Страна чудес и не только............
показати весь коментар
09.04.2021 10:33 Відповісти
а в чем чудеса? В том, что человек продает ненужные активы? Бред
показати весь коментар
10.04.2021 21:38 Відповісти
это Косюк решил продать яхты и купить Байрактары, проснулся патриотизм
показати весь коментар
09.04.2021 11:39 Відповісти
Его курочки перестали нести золотые яйца?
показати весь коментар
09.04.2021 12:46 Відповісти
о, пролетариат от зависти залил каменты своей желчью. Впрочем как всегда)
показати весь коментар
09.04.2021 22:51 Відповісти
о, босота сбежалась на чужие яхты слюну попускать))
показати весь коментар
10.04.2021 21:37 Відповісти

