Прокуроры требуют арестовать задержанного на взятке брата судьи Вовка с многомиллионным залогом

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы Национального антикоррупционного бюро настаивают на применении к адвокатам, подозреваемым в организации передачи взятки в $100 тыс., меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 70 млн и 14 млн грн соответственно.

Об этом сообщает пресс-служба САП в Telegram.

Отмечается, что ходатайство об ибрании меры пресечения уже направлено в Высший антикоррупционный суд.

Ранее Национальное антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщило о подозрении двум адвокатам, задержанным накануне при получении взятки для дальнейшей передачи ее судьям Окружного админсуда Киева.

По данным следствия, подозреваемые за $100 тыс. обещали через главу суда Павла Вовка решить вопрос с одним из судей этого же суда о положительном решении по делу по иску предприятия. При этом один из подозреваемых является близким родственником главы ОАСК.

По данным Цензор.Нет, в том числе задержан родной брат главы ОАСК Павла Вовка – Юрий Зонтов, который заявил, что является сотрудником Службы внешней разведки. Позже ведомство подтвердило его слова. Отметим, что родная фамилия Павла Вовка – Зонтов, фамилию Вовк он взял после женитьбы в 1999 году.

По месту обнаружения взятки детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожи на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника. Также обнаружены большие объемы иностранной наличности: более $3,7 млн, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей (всего обнаружено средств на общую сумму в эквиваленте более 130 млн грн). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

По данным Цензор.НЕТ, деньги были обнаружены в тайном хранилище главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, оно было оборудовано в конспиративной квартире на Печерске, которую оформили на женщину-адвоката, но ей пользовалась семья Вовка.