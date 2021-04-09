Ryanair запустит авиарейсы из Львова во второй по величине город Литвы

Авиакомпания Ryanair начала продажи билетов на новый маршрут из Львова во второй по величине город Литвы Каунас.

Летать из Каунаса во Львов Ryanair начнет 2 июля, а фактическим перевозчиком выступит польский лоукостер Buzz, который находится в собственности Ryanair, передает avianews.com.

Расписание предусматривает вылеты из Каунаса в 19:45 по понедельникам и в 13:50 по пятницам. Вылеты из Львова Ryanair запланировал на 21:30 по понедельникам и на 15:35 пятницам. Время в пути составит 1 час 20 минут.

Во Львове лоукостер рассчитывает сделать разворот самолета за рекордно короткое время - с момента прилета до момента взлета пройдет всего 25 минут.

В целом Ryanair запланировал на летнее расписание полеты из Львова по 17 маршрутам с общей частотой 37 рейсов в неделю в пик сезона.

Лоукостер намерен летать в Бари, Будапешт, Каунас, Неаполь, Палермо, Пизу, Турин, Венецию, Бергамо, Болонью, Рим, Краков, Познань, Вроцлав, Варшаву, Лондон и Веце.

Перед покупкой авиабилетов пассажирам следует учитывать, что туристы из Украины до сих пор не могут посещать большинство стран ЕС и Шенгенской зоны.

При этом авиакомпания может по коммерческим или другим причинам отменить рейсы за 2 недели до вылета и не выплачивать компенсацию за это. В таком случае пассажиры могут рассчитывать только на возврат стоимости авиабилетов.