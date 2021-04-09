NASA выбрало компанию Firefly с офисом в Украине для разработки космического грузовика

Американская компания-разработчик ракетно-космической техники Firefly Aerospace Inc., собственником которой является украинский бизнесмен Максим Поляков, получила приглашение от NASA в рамках программы SBIR (Small Business Innovation Research) на разработку космического аппарата на электрической тяге, способного в космосе перемещать грузы и доставлять их на лунную орбиту - Space Utility Vehicle (SUV).

Как сообщили в компании, новый "космический тягач" сможет доставить полезную нагрузку на орбиты, которых сложно достичь при помощи классических ракет, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что SUV от Firefly Aerospace станет связующим звеном между ракетой Firefly Alpha и лунным модулем Blue Ghost, таким образом создавая полную цепочку доставки полезного груза с Земли на поверхность Луны для задач NASA.

"Разработка и внедрение Space Utility Vehicle в систему космических услуг Firefly Aerospace является следующим логическим шагом и важным звеном в цепи доставки полезной нагрузки на Луну. Поскольку Noosphere Ventures представляет собой вертикально интегрированные космические компании, каждая из них может действовать независимо и при этом предоставлять полный спектр услуг для партнеров и клиентов", - отметил Поляков.

Компания сообщает, что Space Utility Vehicle будет оснащен электродвигателями на солнечных батареях. Он способен перемещать грузы до 500 кг между орбитами, увеличить дальность доставки грузов при помощи ракет, поддерживать полет на максимально низкой орбите в 250 км и предоставлять платформу для грузов, которые нуждаются в дополнительном питании или связи.

Как сообщалось, ранее Firefly Aerospace получила контракт от NASA по доставке полезной нагрузки на поверхность Луны при помощи лунного модуля Blue Ghost. Сумма контракта составила $93,3 млн.

Компанию Firefly Aerospace в 2017 году перезапустил Поляков, включив ее в состав Noosphere Ventures.

Штаб-квартра Firefly базируется в Техасе, офисы компании работают в Вашингтоне, Токио (Япония) и Днепре (Украина). Финансирование Firefly обеспечивает венчурный фонд Noosphere Ventures (Менло-Парк, Калифорния), основанный выходцем из Украины бизнесменом Поляковым, известным в первую очередь проектами в IT-секторе.

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