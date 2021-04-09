Итоги недели: Списание денег со счетов, взятка для Вовка и годовые тарифы на газ

Главные новости экономики за неделю 5 - 9 апреля.

ФИНАНСЫ

Резервы Нацбанка сократились в марте на $1,5 миллиарда

По предварительным данным Национального банка, международные резервы Украины на 1 апреля составляли $27,04 млрд, сократившись за месяц на $1,5 миллиарда из-за выплат по внешнему долгу.

Внешний долг Украины превысил 81% ВВП

Объем валового внешнего долга Украины в 2020 году вырос на $4 млрд и на конец года составил $125,7 млрд. Относительно ВВП объем долга увеличился за год с 78,6% до 81,2%. Согласно данным Нацбанка, в четвертом квартале долг вырос на $3,5 млрд, в основном, за счет увеличения госдолга на $3 млрд.

Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа в 8 раз

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло всего 1,09 млрд грн, по сравнению с 8,86 млрд грн неделей ранее. На фоне снижения спроса на новые ценные бумаги начал сокращаться портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов.

Нацбанк вновь отказался от интервенций на межбанке

Национальный банк за неделю с 5 по 9 апреля не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке. Тем временем, курс гривни за неделю незначительно укрепился с 27,9555 грн/$ в начале недели до 27,9094 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 9 апреля.

Нацбанк выдал долгосрочные кредиты рефинансирования на 2,4 миллиарда

НБУ удовлетворил заявки 10 банков на получение рефинансирования сроком до 5 лет на общую сумму 2,39 млрд грн под 6,5% годовых. В целом с мая прошлого года Нацбанк выдал долгосрочных кредитов рефинансирования на общую сумму около 70,2 млрд грн.

Украинцы рекордно увеличили продажу наличной валюты

Продажа населением валюты в марте впервые с начала 2021 года превысила покупку на $329,71 млн. При этом продажа наличной валюты по сравнению с предыдущим месяцем подскочила на 32% – до $1,72 млрд, что является рекодным значением за время ведения статистики НБУ.

Минфин надеется согласовать условия нового транша от МВФ в ближайшие два месяца

Украина и МВФ могут достичь staff level agreement в ближайшие два месяца, после чего еще нужно будет выполнить согласованные условия для получения средств, сообщил министр финансов Сергей Марченко. Тем временем Нацбанк уже надеется получить до конца года только два транша от МВФ вместо ожидавшихся ранее трех.

Дефицит Пенсионного фонда в первом квартале превысил 7 миллиардов

Расходы Пенсионного фонда за первых три месяца текущего года составили 124,1 млрд грн, что меньше совокупных поступлений ПФУ на 7,5 млрд грн. В том числе от уплаты ЕСВ поступило на 3,3 млрд грн меньше плана. В результате долг ПФУ перед Казнайчейством с начала года вырос на 6,61 млрд грн.

Чиновники задекларировали биткоинов на 75 миллиардов

Украинские чиновники указали в декларациях 46 351 биткоинов общей стоимостью около 75 миллиардов гривен. Больше всего криптовалюты записал в декларации депутат Днепровского горсовета Вячеслав Мишалов – на $1 миллиард, а также нардеп Анатолий Урбанский.

МАКРОЭКОНОМИКА

Инфляция ускорилась до 8,5%, – Госстат

Рост потребительских цен в марте 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем ускорился до 1,7% с 1% в феврале. В годовом измерении инфляция ускорилась до 8,5%, сообщил Госстат. Нацбанк прогнозирует ускорение инфляции по крайней мере до августа.

МВФ спрогнозировал рост ВВП Украины на 4%

Международный валютный фонд после спада ВВП Украины в 2020 году на 4% прогнозирует его рост в этом году на 4% с последующим замедлением в 2021 году до 3,4%. При этом МВФ улучшил оценку роста мировой экономики в 2022 году до 6%.

ВЛАСТЬ

Зеленский подписал закон о выплате по 8 тысяч потерявшим доходы из-за карантина

Президент подписал закон, предусматривающий единоразовые выплаты по 8 тыс. грн представителям малого бизнеса и работникам, потерявшим доход из-за ужесточения карантинных мер. Ожидается, что зарегистрироваться для получения выплат в приложении "Дія" можно будут на следующей неделе.

Зеленский ввел в действие санкции против 10 "топ-контрабандистов" и 79 компаний

В санкционные списки вошли 10 граждан Украины, которых президент назвал "топ-десяткой" украинских контрабандистов, и ряд связанных с ними компаний, а также федеральное агентство "Россотрудничество" и 10 российских оборонных предприятий.

В ходе визита Зеленского Украина и Катар подписали 11 меморандумов

Владимир Зеленский заявил о подписании 13 межгосударственных документов и двух контрактов в ходе его визита в Катар. В Офисе президента уточнили, что в том числе подписано 11 меморандумов, договор между компаниями катарской QTerminals и сделка о продаже СЭС бизнесмена Василия Хмельницкого.

Минюст утвердил порядок автоматического списания средств с банковских счетов Исполнительной службой

Министерство юстиции расширило применение автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках, а также упростило этот процесс. Механизм автоматического списания средств с личных счетов был изначально введен для должников по алиментам, теперь он распространен и на другие долги.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Нові правила автоматичного списання боргів з рахунків українців

Кабмин отменил свое решение о ликвидации управлений Госгеокадастра

Кабинет министров отменил принятое в ноябре 2020 года решение о ликвидации региональных подразделений Госгеокадастра и отстрочил сокращение количества его сотрудников. По словам главы Минагрополитики, решение связано с задержкой принятия закона о передаче земель общинам.

Власти Киева подписали меморандум о достройке жилых домов банка "Аркада"

Согласно меморандуму, достраивать ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" будет ООО "Столица Групп". Основным источником средств для этого должен стать доход от застройки озер на Осокорках, для чего город обязался построить необходимую инфраструктуру за свой счет.

ЭНЕРГЕТИКА

Нацкомиссия утвердила переход на годовые тарифы на газ для населения с 1 мая

НКРЭКУ утвердила введение с 1 мая годовых контрактов на поставку газа для населения, в которых цена будет зафиксирована сразу на год. На такие контракты всех потребителей переведут автоматически, но они смогут выбрать и другие предложения с ежемесячным изменением цены.

Витренко прокомментировал сообщения о своей отставке

Юрий Витренко заявил, что продолжает исполнять обязанности министра энергетики и планирует участвовать в очередном зарубежном визите президента Владимира Зеленского. Так он прокомментировал сообщения СМИ о его отставке по инициативе Офиса президента.

Экспорт газа из Украины в марте превысил импорт в 22 раза

По данным Оператора ГТС, в марте Украина импортировала из стран Европы 7,65 млн кубометров газа, что является историческим минимумом, резко увеличив отбор газа из хранилищ. При этом экспорт газа из украинских ПХГ составил 165 млн кубометров, значительно превысив импорт.

"Газпром" прекратил поставки газа в Румынию через Украину

"Газпром" остановил поставки российского газа в Румынию через территорию Украины с 1 апреля. Как пояснил Оператор ГТС, теперь поставки газа в Румынию будут полностью обеспечиваться со стороны Болгарии через достроенное ответвление газопровода "Турецкий поток-2".

ТРАНСПОРТ

Кабмин договорился с крупными сетями АЗС об ограничении цен на топливо

Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали меморандум, предусматривающий, что крупные сети АЗС будут сдерживать цены на все марки нефтепродуктов в апреле на уровне ниже 30 грн/л, а правительство усилит борьбу с нелегальным рынком топлива.

"Укрзализныця" сменила прибыль убытком на 12 миллиардов

По итогам 2020 года "Укрзализныця" получила чистый убыток в размере 11,9 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2019 года прибыль компании составила 2,99 млрд грн, свидетельствует консолидированная финансовая отчетность компании.

Аэропорт "Днепропетровск" окончательно переименован в "Днепр"

Международный аэропорт "Днепропетровск" во всей документации и реестрах переименован в "Днепр", сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. В дальнейшем планируется определить, в честь какого знакового деятеля будет назван аэропорт после реконструкции.

КОРПОРАЦИИ

Семья Медведчука продала завод нефтепродуктов в России подрядчику "Газпрома"

Новым владельцем Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области, который до последнего времени был оформлен на жен Виктора Медведчука и Тараса Козака, стал крупный подрядчик российского "Газпрома" – компания "ПЕТОН".

Однако жены Медведчука и Козака продолжают владеть компанией "НЗНП Трейд", которая получила право добывать нефть на крупном Гавриковском месторождении в Ханты-Мансийском округе РФ, запасы которого оцениваются в почти 137 млн тонн.

"Укртатнафта" Коломойского впервые за шесть лет получила прибыль

Контролирующая единственный крупный работающий НПЗ в стране "Укртатнафта" Игоря Коломойского и партнеров закончила 2020 год с прибылью 794,1 млн грн. Согласно отчетности, это первая прибыль компании с 2014 года. Кроме производства топлива компания резко увеличила продажи битума для ремонта дорог.

Южный ГОК Ахметова выплатит дивиденды на 28 миллиардов

Акционеры Южного ГОКа, бенефициаром которого указан Ринат Ахметов, на собрании в апреле планируют направить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли на общую сумму 19,71 млрд грн.

На собрании в марте акционерам ГОКа уже предлагалось направить на выплату дивидендов еще 8,34 млрд грн. Протокол по итогам этого заседания еще на опубликован, об отмене собрания также не сообщалось.

Новинский выкупил ТРЦ своей обанкротившейся сети "Амстор"

АМКУ разрешил Smart Investments (CY) Ltd Вадима Новинского приобрести ООО "Мадера Девелопмент" Игоря Мазепы. В декабре 2020 года эта фирма выкупила ряд ТРЦ сети "Амстор" за 456 млн грн. Ранее эта сеть также принадлежала Новинскому, но ее имущество было продано для погашения миллиардных долгов перед банками.

Косюк выставил на продажу две элитные яхты за 140 миллионов евро

Основатель агрохолдинга МХП Юрий Косюк в конце 2020 года выставил на продажу две своих яхты – 85-метровую АСЕ ("Туз") и вспомогательную 67-метровую Garcon ("Мальчик") за 119 млн евро и 24 млн евро соответственно. Как пишет Forbes, Garson в январе 2021 года уже нашел нового владельца.

Антимонопольный комитет открыл дело против крупнейшего производителя сахара

Антимонопольный комитет открыл дело против группы компаний "Астарта" и ООО "Радеховский сахар" из-за признаков согласованного повышения цен. Тем временем Минэкономики планирует увеличить квоту на импорт сахара для снижения цен на внутреннем рынке.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Окружение Коломойского присвоило 370 миллионов на поставках угля на "Центрэнерго"

Компания "Укрвуглезбагачення групп", которую новое руководство "Центрэнерго" обвинило в перепродаже угля с госшахт, оказалсь связана с окружением олигарха Игоря Коломойского. Как выяснили журналисты, компания перепродала уголь на 120 млн грн дороже и осталась должна около 250 млн грн шахтерам.

НАБУ задержало брата судьи Вовка на передаче взятки в $100 тысяч

НАБУ задержало двух адвокатов, которые обещали за $100 тыс. обеспечить заказное решение Окружного админсуда Киева через его главу Павла Вовка. Одним из задержанных оказался брат Вовка, который работает в Службе внешней разведки. В тайной квартире, куда отнесли взятку, обнаружили еще $3,7 млн, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей наличными.

Антикоррупционный суд избрал для брата Вовка меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 35,1 млн грн, для второго задержанного – Юрия Донца – залог установили в размере 2,95 млн грн и к вечеру пятницы его уже внесли.

Чиновники Госгеокадастра помогли агрохолдингу присвоить 5 тысяч га земель, – СБУ

СБУ разоблачила незаконный механизм присвоения 5 тыс. гектаров государственных земель в трех областях при помощи чиновников Госгеокадастра, которые действовали по заказу крупного агрохолдинга. По данным следствия, землю выводили через подставных лиц по схеме с бесплатной приватизацией по 2 гектара.