Импорт нефти вырос с начала года в 1,7 раза, – Таможенная служба

Украина в январе-марте 2021 года увеличила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) в 1,7 раза (на 124,64 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 305,31 тыс. тонн.

Об этом свидетельствует статистика Государственной таможенной службы, передает Интерфакс-Украина.

В денежном выражении импорт нефти за три месяца составил $110,08 млн, что на 10,4% больше, чем в январе-марте 2020 года ($99,746 млн).

Весь объем нефти поступил из Азербайджана.

Как сообщалось, Украина в 2020 году увеличила импорт нефти и нефтяного сырья на 57,5% (на 454,96 тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом – до 1,25 млн тонн. В денежном выражении за прошлый год импортировано сырья на $409,17 млн, что на 1,5% меньше, чем в 2019 году ($431,74 млн).

В том числе из Азербайджана поступило сырье на $265,08 млн (доля – 64,78%), из США – на $98,45 млн (24,06%), Ливии – на $45,56 млн (11,13%), других стран – $0,09 млн (0,02%).