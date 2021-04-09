Украина увеличила импорт нефтепродуктов с начала года на 10%

Украина в январе-марте 2020 года импортировала 1,81 млн тонн нефтепродуктов (по коду ТНВЭД 2710: бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и прочее), что на 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,64 млн тонн).

Об этом свидетельствует статистика Государственной таможенной службы, передает Интерфакс-Украина.

В денежном выражении нефтепродукты импортированы на сумму $894,99 млн, что на 8,2% меньше, чем в январе-марте 2020 года ($975,06 млн).

В том числе из Беларуси импортировано топливо на $416,16 млн (доля – 46,5%), РФ – на $283,63 млн (31,69%), Литвы – на $85,77 млн (9,58%), других стран – на $109,43 млн (12,23%).

Кроме того, Украина экспортировала 113,43 тыс. тонн (49,4% к январю-марту 2020 года) нефтепродуктов на общую сумму $53,49 млн (17,4%). Стоимость поставленного в адрес контрагентов из Турции топлива составила $12,34 млн, Чехии – $11,78 млн, Латвии – $10,94 млн, других стран – $18,44 млн.

Как сообщалось, Украина в 2011 году импортировала нефтепродукты на $6,95 млрд млн, а экспортировала – на $3,34 млрд, в 2012 – на $7,61 млрд и $1,39 млрд соответственно, в 2013 – на $6,42 млрд и $810,77 млн, в 2014 – на $6,7 млрд и $510,6 млн, в 2015 – на $3,86 млрд и $116,39 млн, в 2016 – на $3,27 млрд и $86,59 млн, в 2017 – на $4,16 млрд и $180,85 млн, в 2018 – на $5,54 млрд и $249,62 млн, в 2019 – на $5,32 млрд и $267,07 млн, в 2020 – на $3,4 млрд и $128,21 млн.