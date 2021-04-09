Выручка от экспорта электроэнергии упала с начала года в 6 раз, – Таможенная служба

Украина в январе-марте 2021 года снизила выручку от экспорта электроэнергии в 5,6 раза (на $103,88 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до $22,82 млн.

Об этом свидетельствует статистика Государственной таможенной службы, передает Интерфакс-Украина.

В Венгрию за первый квартал поставлено электроэнергии на $11,72 млн, Польшу – на $6,03 млн, Румынию – на $2,89 млн, другие страны – на $2,18 млн.

В то же время Украина импортировала электроэнергию на $47,39 млн против $86,2 млн – в январе-марте 2020 года. В том числе из Беларуси – на $21,47 млн, Словакии – на $17,65 млн, РФ – на $4,45 млн, других стран – на $3,83 млн.

Как сообщалось, Украина в январе-марте 2021 года в натуральном выражении снизила экспорт электроэнергии в 3,9 раза (на 1,65 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 562,6 млн кВт-ч. В том числе в Венгрию – 313,9 млн кВт-ч, Польшу – 158,4 млн кВт-ч, Румынию – 81,1 млн кВт-ч, Словакию – 9,3 млн кВт-ч.

Кроме того, Украина в январе-марте 2021 года снизила импорт электроэнергии на 41,6% (на 647,1 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 906,9 млн кВт-ч. В том числе из Беларуси поставлено 503,5 млн кВт-ч, Словакии – 224,4 млн кВт-ч, России – 100,6 млн кВт-ч, Венгрии – 48,4 млн кВт-ч, Румынии – 30 млн кВт-ч.

Украина в 2020 году снизила выручку от экспорта электроэнергии на 25,9% (на $97,94 млн) по сравнению с 2019 годом – до $280,83 млн. В том числе в Венгрию поставлена э/э на $130,08 млн, Польшу – на $84,97 млн, Румынию – на $49,71 млн, другие страны – на $16,07 млн.

В натуральном выражении Украина в 2020 году снизила экспорт электроэнергии на 26,5% (на 1,72 млрд кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 4,75 млрд кВт-ч.

Кроме того, Украина в 2020 году импортировала электроэнергию на $131,61 млн против $121,4 млн – за 2019 года. В том числе из Словакии – на $68,51 млн, Венгрии – на $40,61 млн, Беларуси – на $10,52 млн, других стран – на $11,97 млн.