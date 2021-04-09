"Метинвест" получил повышенную оценку за экологическую ответственность в мировом рейтинге ESG. ВИДЕО

Группа компаний "Метинвест" получила повышенную оценку в рамках мирового рейтинга ESG - за экологическую ответственность, систему управления охраной труда и человеческим капиталом, а также безопасность подрядчиков.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Отмечается, что агентство высоко оценило уровень корпоративного управления холдингом.

"Такое большое достижение - это непосредственно заслуга компании "Метинвест", того, какие политики она внедряет в целом в компании и на своих отдельных предприятиях. Это касается и политики управления окружающей среды, обращения с отходами, рационального использование ресурсов. Это и политика", - объясняет председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

В свою очередь финансово-экономический аналитик, кандидат экономических наук Владимир Коваль объясняет, что этот рейтинг охватывает большие европейские, американские и азиатские компании.

"Такая новость позволяет нам быть уверенными, что несмотря на локдауны, провал сотрудничества с МВФ мы сможем, в первую очередь за счет металлургических экспортеров и сельхозпредприятий, продержаться на плаву", - добавляет он.

В пресс-релизе "Метинвеста" говорится, что "аспекты ESG давно стали неотъемлемой частью кругозора компании. И это особая честь - получить авторитетное звание в этой области, особенно среди конкурентов".