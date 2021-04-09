Потери государства от неэффективного PSO составили 23,5 миллиарда долгов, – финдиректор "Нафтогаза" Петер ван Дрил

Вследствие неэффективного механизма специальных обязательств (Public Service Obligation – PSO или ПСО) для обеспечения газом населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) долги участников рынка газа достигли 23,5 млрд грн.

Об этом в своей колонке для "Лига" пишет финансовый директор Группы "Нафтогаз" Петер Стефанус ван Дрил.

По его словам, решение правительства по ПСО продемонстрировало простую истину: честные частные газоснабжающие компании не нуждаются в дополнительной защите. Им нужны честные правила игры. А честные правила игры приносят прибыль государственному бюджету.

Между тем, регулирование рынка ради "защиты людей" обошлось в 23,5 млрд грн.

"Какова цена "регулирования рынка"? Как правило, это академический вопрос, и не предполагает наличия конкретных цифр в ответе. Но в нашем случае мы можем дать очень четкие ответы, определить конкретные убытки от ПСО, введенного для "защиты граждан" после либерализации газового рынка. На самом деле этот режим защитил не граждан, а частные газоснабжающие компании (газсбыты), которые обслуживали домохозяйства с 2015 года в рамках ПСО", – отметил финдиректор Группы "Нафтогаз".

Он также подчеркнул, что значительная часть обязательств в рамках ПСО была отменена 1 августа 2020, что является хорошим шагом. Однако существует проблема.

"Она в том, что газоснабжающие компании просто не оплачивают газ, полученный до 31 июля 2020, благодаря ПСО. Почему предыдущие правительства внедрили ПСО без какого-либо обеспечения платежей, загадка для меня, как финансиста. Все, что я могу сказать, Нафтогаз не получил денег за газ, который поставил. Мы знаем, что конечные потребители оплатили свои счета перед газоснабжающими компаниями, граждане Украины очень добросовестные. А вот что произошло со всеми этими деньгами дальше – загадка", – отметил Петер ван Дрил.

Он также сообщил, что такие неплатежи создают серьезную проблему для "Нафтогаза". Долг газоснабжающих компаний перед Нафтогазом сейчас составляет 23,5 млрд грн.

"Это заставляет компанию формировать и отображать резервы в финансовой отчетности, что четко определяют Международные стандарты финансовой отчетности (по закону, мы должны отчитываться именно в соответствии с этим международным стандартом бухгалтерского учета). Деньги за поставленный газ должны были бы прийти к населению Украины, ведь мы выплачиваем дивиденды государству. Если бы только газоснабжающие компании оплатили свои долги. И это вполне реально", – подчеркнул финансовый директор Группы "Нафтогаз".

Петер ван Дрил отметил, что после отмены ПСО газоснабжающие компании исправно платят за газ и выполняют свои финансовые обязательства.

"Итак, если это стало возможно сегодня, это было возможно все предыдущие годы. Очень важно изучить этот урок, особенно теперь, когда мы работаем над подготовкой к новому отопительному сезону 2021-2022 годов. С начала 2021 наблюдается восстановление экономики. Возвращается спрос на газ, а цены на него медленно восстанавливаются до докризисного уровня. Поэтому нам нужно защищать именно людей (годовыми тарифными планами и прямой поддержкой – субсидиями), а не частные компании", – отметил Петер ван Дрил.