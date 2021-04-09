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"Укравтодор" потратит 150 миллионов на ремонт дороги для туристов в Чернобыльской зоне

На территории Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС начались ремонтные работы на участке 40 км дороги между КПП "Дитятки" и "Припять" и подъездом к ЧАЭС.

Как сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), в начале апреля здесь начались работы по фрезерованию и устройства нового асфальтобетонного покрытия.

Как отмечается в сообщении, ремонт дороги позволит "создать условия для повышения туристического потенциала региона".

По информации Госагентства по управлению зоной отчуждения, с 2015 до 2019 года количество туристов в Чернобыльской зоне увеличилось с 8 до 124 тыс., из них почти 80% – иностранцы.

Подрядчиком ремонта дорог указано ЧП "Автомагистраль". Согласно данным в системе Prozorro, компания победила в соответствующем тендере, предложив выполнить работы за 151,18 млн грн при ожидаемой стоимости 154,26 млн грн. При этом договор на выполнение работ был подписан только 6 апреля.

Единственным ее конкурентом на торгах было ООО "Ростдорстрой" с предложением 152,72 млн грн. Ни одна из компаний не снижала цену во время аукциона.

Автор: 

дороги (1580) ремонт (1486) Укравтодор (724) Чорнобиль (115) зона відчуження (68)


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150 млн гр ради сотни туристов - ИДИОТЫ или мрази , В Киеве бы достроили то что наобещали
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09.04.2021 22:47 Відповісти

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