Экспорт металлолома из Украины вырос с начала года в 4 раза

Украинские предприятия в январе-марте текущего года увеличили экспорт лома черных металлов в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 49,11 тыс. тонн, в том числе в марте - 18,92 тыс. тонн лома.

Об этом говорится в статистике, обнародованной Государственной таможенной службой, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, в денежном выражении экспорт металлолома возрос в 5,7 раза - до $16,65 млн.

В то же время в январе-марте текущего года страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении на 85,2% - до 5,61 тыс. тонн. В денежном выражении ввоз лома возрос в 2,5 раза - до $9 млн.

Ввоз металлолома в январе-марте текущего года осуществлялся в основном из Турции (61,91% поставок в денежном выражении), РФ (27,23%) и США (4,52%); экспорт - в Турцию (92,44%), Литву (1,86%) и Германию (1,83%).

Как сообщалось, Украина в 2020 году сократила экспорт металлолома на 15,1% по сравнению с предыдущим годом - до 35,82 тыс. тонн, в денежном выражении экспорт снизился на 19,4% - до $9,49 млн.

В то же время в 2020 году страна сократила импорт металлолома в натуральном выражении на 47,1% - до 26,43 тыс. тонн. В денежном выражении этот показатель снизился на 24% - до $26,03 млн.