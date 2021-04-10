После обещанной Венедиктовой проверки прокурор в третий раз закрыл дело "Роттердам+"

Руководитель группы прокуроров по делу "Роттердам+" Виталий Пономаренко в третий раз принял решение о прекращении расследования.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

"Прокурор Пономаренко в третий раз (!) закрыл дело "Роттердам+". И это несмотря на тот факт, что предыдущие его решения аналогичного содержания отменялись прокурором высшего уровня и судом, которые согласились с позицией детективов, что оценку делу должен предоставить суд", – сказано в сообщении.

НАБУ планирует обжаловать решение о закрытии дела прокурору высшего уровня, а также в очередной раз обратиться к генпрокурору Ирине Венедиктовой для замены руководителя группы прокуроров.

"Учитывая очевидную ангажированность и необъективность прокурора, Национальное бюро призывает Ирину Венедиктову рассмотреть этот вопрос и заменить Виталия Пономаренко. Совокупность собранных доказательств в производстве, по убеждению НАБУ, является достаточной для того, чтобы именно суд определил обоснованность обвинений", – подчеркивается в сообщении.

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Как сообщалось, генеральный прокурор Ирина Венедиктова 29 января анонсировала проверку дважды закрывшего дело "Роттердам+" прокурора САП Пономаренко. Позже, в середине февраля, она заявила, что этим делом должен заниматься новый глава САП.

Представители потерпевших подали ходатайство с просьбой об отводе Пономаренко в Высший антикоррупционный суд (ВАКС), который уже однажды отменил решение Пономаренко о закрытии дела "Роттердам+", но суд 18 марта отказал в отводе прокурора из-за отсутствия таких полномочий.

Напомним, 21 января стало известно, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко во второй раз закрыл дело "Роттердам+",, в качестве подозреваемых в котором проходят ряд менеджеров ДТЭК Рината Ахметова и бывших чиновников НКРЭКУ. Однако 24 января и.о. главы САП Максим Грищук принял решение возобновить расследование по делу "Роттердам+". 27 августа 2020 года этот же прокурор САП Виталий Пономаренко уже принимал решение закрыть дело так называемой формулы "Роттердам+".

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НАБУ обжаловало постановление о закрытии дела у исполняющего обязанности руководителя САП Максима Грищука и генерального прокурора Ирины Венедиктовой, однако генпрокурор отказалась возобновлять дело.

НАБУ также просило Венедиктову заменить руководителя группы прокуроров по расследованию дела "Роттердам+", но она также отказала.

В конце октября 2020 года следственная судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник решила возобновить уголовное производство по делу так называемой формуле "Роттердам+" по иску "Никопольского завода ферросплавов".

Во время рассмотрения в ВАКС жалобы на закрытие дела "Роттердам+" было установлено, что дело было закрыто до того, как новой экспертизой в нем был подтвержден факт убытков от применения указанной формулы почти на 40 млрд грн.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении 6 лицам в деле формулы тарифа "Роттердам+", в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и сотрудникам энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. Вовк объявлен в розыск и скрывается в Великобритании.