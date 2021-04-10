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За пять лет импорт оливкового масла в Украину вырос в 3 раза

За пять лет импорт оливкового масла в Украину вырос в 3 раза

В 2020 году было импортировано 3,8 тыс. тонн оливкового масла, что на 56% больше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

Отмечается, что основными поставщиками оливкового масла в Украину являются Италия, Испания и Греция, на долю которых приходится 85% всех поставок.

Производством оливкового масла занимается лишь 35 стран мира. При этом, крупнейшим производителем является Испания, на долю которой приходится 50% мирового объема производства данного продукта. Далее следуют Греция, Тунис и Италия.

"Хотя оливковое масло набирает все большую популярность в Украине, ее доля в общем фонде потребления масел различных видов занимает не более 7-8%", – отмечают аналитики УКАБ.

По данным УКАБ, в течение последних пяти лет импорт оливкового масла увеличился в три раза. Так, в 2016 году было импортировано 1,2 тыс. тонн продукта, в 2020 году – 3,8 тыс. тонн.

За пять лет импорт оливкового масла в Украину вырос в 3 раза 01

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Джерело:  УКАБ
імпорт (2350) масло (163)


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