За пять лет импорт оливкового масла в Украину вырос в 3 раза
В 2020 году было импортировано 3,8 тыс. тонн оливкового масла, что на 56% больше показателя за аналогичный период предыдущего года.
Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.
Отмечается, что основными поставщиками оливкового масла в Украину являются Италия, Испания и Греция, на долю которых приходится 85% всех поставок.
Производством оливкового масла занимается лишь 35 стран мира. При этом, крупнейшим производителем является Испания, на долю которой приходится 50% мирового объема производства данного продукта. Далее следуют Греция, Тунис и Италия.
"Хотя оливковое масло набирает все большую популярность в Украине, ее доля в общем фонде потребления масел различных видов занимает не более 7-8%", – отмечают аналитики УКАБ.
По данным УКАБ, в течение последних пяти лет импорт оливкового масла увеличился в три раза. Так, в 2016 году было импортировано 1,2 тыс. тонн продукта, в 2020 году – 3,8 тыс. тонн.
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