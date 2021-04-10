"Укрзализныця" сняла ограничения на продажу билетов и высадку в двух областях (обновлено)

"Укрзализныця" снимает ограничения высадки-посадки в Ивано-Франковской и Закарпатской областях в связи с переходом регионов из "красной" в "желтую" зону карантинных ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба компаниии.

"По решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, с 00:00 10 апреля Ивано-Франковская область переходит из "красной" в "желтую" зону карантинных ограничений, что позволяет "Укрзализныце" возобновить продажу билетов врегион и снять ограничения высадки и посадки пассажиров на станциях области", – говорится в сообщении.

Также "Укрзализныця" с 11 апреля возобновляет курсирование поездов дальнего следования на Закарпатье. Продажа билетов на поезда будет снова разрешена 10 апреля с 18:00.

Так, возобновляется курсирование по полноценному маршруту таких поездов:

№45/46 Ужгород-Лисичанск (отправлением с 11 апреля из Лисичанска, с 12 апреля - из Ужгорода);

№81/82 Ужгород-Киев (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля - из Ужгорода);

№357/358 Киев-Рахов (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля - из Рахова);

№17/18 Харьков-Ужгород (с 11 апреля из Харькова, с 12 апреля - из Ужгорода);

№15/16 Харьков-Рахов (с 12 апреля из Харькова, с 13 апреля - из Рахова);

№4/3 Запорожье-Ужгород (с 12 апреля из Запорожья, с 13 апреля - из Ужгорода);

№107/108 Одесса-Ужгород (из Одессы с 11 апреля, с 12 апреля - из Ужгорода);

№13/14 Киев-Чоп, Солотвино-Киев (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля – из Солотвиного и Чопа);

№134/133 Николаев-Рахов (с 12 апреля из Николаева, с 14 апреля – из Рахова);

№26/25 Одесса-Рахов (с 11 апреля из Одессы, с 12 апреля – из Рахова).

В то же время, по решению Комиссии, Харьковская область была переведена в "красную" карантинную зону. При этом, в "Укрзализныце" отметили, что в течение недели ограничений перевозок в регионе не будет.