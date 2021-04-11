Украина и Турция изучат спорные моменты для подписания соглашения о свободной торговле

Украина и Турция готовы к дальнейшему развитию двусторонних отношений и договорились о проведении предметного аудита всех спорных моментов для подписания Соглашения о свободной торговле.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента по итогами переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Значительное внимание во время переговоров было уделено торгово-экономическим отношениям двух стран.

"Важное значение для них имеет дальнейшая либерализация двусторонней торговли, а существенно нарастить ее объемы может подписание Соглашения о свободной торговле. В то же время мы понимаем, что это ответственный шаг и он должен быть сделан в соответствии с национальными интересами каждой из сторон", - сказал Зеленский, отметив, что стороны договорились о проведении предметного аудита всех спорных моментов учреждениями для поиска взаимного компромисса, который откроет путь к подписанию этого документа.

Президент Турции в этом контексте отметил: то, что объем торговых отношений между двумя странами не снизился, несмотря на пандемию. Он выразил надежду на скорейшее подписание Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турецкой Республикой, что позволит достичь общей цели и увеличения объема торговли в $10 млрд.