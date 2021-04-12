"Укрзализныця" ускорила оборот грузовых вагонов в первом квартале на 17,5%

В первом квартале 2021 года АО "Укрзализныця" ускорила общий оборот грузового вагона на 1,5 суток.

Как сообщает пресс-служба компании, сейчас он составляет 7,1 суток. Это среднее время, затрачиваемое вагоном от одной грузовой к следующей грузовой операции.

Также сообщается, что улучшен ряд других показателей грузовой работы. В частности, участковая скорость поезда увеличилась на 1 км/ч и составляет 37,3 км/ч.

Кроме того, в первом квартале улучшилась работа локомотивов. Сейчас каждый локомотив проезжает за сутки 470 километров, что на 8 километров больше, чем в первом квартале 2020 года. При этом производительность локомотива составляет 1249 тыс. тонн км брутто, а в первом квартале прошлого года она составляла - 1236 тыс. тонн км брутто.