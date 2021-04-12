Зеленский подписал закон о стоимости "пакета малыша" в размере трех прожиточных минимумов

Президент Владимир Зеленский подписал закон, "О внесении изменений в закон "О государственной помощи семьям с детьми" касающийся предоставления помощи в связи с беременностью и родами и эффективного использования бюджетных средств при финансировании одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно закону, помощь в связи с беременностью и родами назначают и выплачивают органы социальной защиты населения по месту проживания родителей (усыновителей, опекуна). При этом "пакет малыша" не засчитывается к размеру помощи при рождении ребенка (41 280 гривен).

Также документ устанавливает стоимость "пакета малыша" в размере трех прожиточных минимумов для детей в возрасте до шести лет, установленных законом на 1 января соответствующего года. Окончательная стоимость будет определяться в результате закупочного аукциона.

"Такие изменения в законодательство позволят проводить закупки товаров для комплектования "пакета малыша" на открытых прозрачных аукционах через электронную систему ProZorro с целью более эффективного использования бюджетных средств", – говорится в сообщении.

Напомним, соответствующий закон Верховная Рада приняла 30 марта.