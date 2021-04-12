Россия спрогнозировала падение добычи нефти на шельфе в 3 раза из-за отсутствия технологий

Власти России признали невозможность активной добычи нефти на шельфе до 2035 года

Как пишут Ведомости, об этом свидетельствует проект генеральной схемы развития нефтяной отрасли, подготовленный Минэнерго РФ.

Согласно документу, в самом оптимистическом сценарии к 2035 году добыча на шельфе, включая шельф арктических морей, упадет почти вдвое – до 15 млн тонн, а в базовом – в три раза (до 9 млн тонн), в сравнении с уровнем 2021 года.

Российское Минэнерго поясняет такой прогноз отсутствием необходимых технологий – как в РФ, так и в мире.

Так, при имеющихся технологиях разработка шельфа не сможет быть рентабельной при цене нефти ниже $80-90 за баррель, однако среднегодовая цена нефти прогнозируется на уровне не выше $75 за баррель.

Как сообщалось, ранее Минэнерго РФ признало, что санкции западных стран против российских нефтегазовых компаний затрудняют развитие новых проектов в стране, особенно тех, которые ведутся на шельфах и направлены на разработку трудноизвлекаемых запасов.