Облгазы бесплатно отобрали из газопроводов газ на 10 миллиардов, – Оператор ГТС

Операторы газораспределительных сетей (ГРС, обл- и горгазы), по предварительным данным, в первом квартале 2021 года несанкционированно отобрали из системы магистральных газопроводов почти 1,1 млрд кубометров газа для собственных производственно-технологических расходов (ПТО). Таким образом, задолженность облгазов за отобранный газ в феврале-марте выросла на более 8 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины", это в три раза больше, чем за весь 2020 год и является самым высоким уровнем отборов за всю историю существования независимого Оператора ГТС.

"Нет ни одного логического объяснения, которое бы могло с технической точки зори объяснить, почему потери в распределительных сетях облгазов выросли почти в 20 раз за последние месяцы отопительного сезона", – подчеркивается в сообщении.

В частности, в январе облгазы отобрали из ГТС 38 млн кубометров газа, в феврале – 380 млн куб. м, в марте – 675 млн. куб. м.

В итоге долг облгазов за отобранный газ превысил 10 млрд грн. Из этих средств 3,5 млрд грн – это просроченная задолженность, а 6,5 млрд грн – начисления к уплате.

"Для сравнения: чистая прибыль Оператора ГТС Украины в 2020 году составила 20,4 млрд грн. То есть половину прибыли, полученной ОГТСУ от международных операций и транзита, сейчас "вымывают" в виде несанкционированных отборов облгазы, что негативно сказывается на ликвидности компании", – прокомментировал генеральный директор ОГТCУ Сергей Макогон.

По законодательству облгазы должны самостоятельно урегулировать небалансы и закупать газ для своих производственно-технологических расходов. Но на практике ситуация отличается.

Напомним, что согласно постановлению НКРЭКУ №235 от 17 февраля, которую регулятор принял по поручению правительства, участники рынка природного газа получили на период феврале-марте 2021 года отсрочку платежей за образованы негативные небалансы до 90 дней (ранее этот период составлял до 20 дней).

"Ситуация с отборами этого отопительного сезона продемонстрировала три очевидные вещи. Во-первых, сегодня на государственном уровне не существует действенного механизма, который бы обязывал облгазы своевременно рассчитываться за услуги балансировки и останавливал практику отборов государственного газа по ГТС. Во-вторых, отсутствие прозрачных механизмов контроля приводит к миллиардным долгам перед ОГТСУ, а также ситуациям, когда потери газа в сетях облгазов выше, чем потребление газа населением, как произошло в прошлом месяце. В-третьих, пока не будет принят закон о распределительных счетах (№3800) у облгазов не будет стимула урегулировать свои негативные небалансы", – пояснил Макогон.

В сообщении отмечается, что проблема неуплаты за небалансы, образованные из-за несанкционированных отборов газа операторами ГРМ, остается нерешенной с 2015 года. Это привело к накоплению безнадежной задолженности у предыдущего оператора ГТС (АО "Укртрансгаз") в размере более 44 млрд грн за период 2015-2019 годов.

Как сообщалось, задолженность участников рынка перед "Оператором ГТС Украины" за отобранный из системы магистральных газопроводов газ в январе выросла на 431 млн грн или на 20% – до 1,98 млрд грн.