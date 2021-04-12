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Облгазы бесплатно отобрали из газопроводов газ на 10 миллиардов, – Оператор ГТС

Облгазы бесплатно отобрали из газопроводов газ на 10 миллиардов, – Оператор ГТС

Операторы газораспределительных сетей (ГРС, обл- и горгазы), по предварительным данным, в первом квартале 2021 года несанкционированно отобрали из системы магистральных газопроводов почти 1,1 млрд кубометров газа для собственных производственно-технологических расходов (ПТО). Таким образом, задолженность облгазов за отобранный газ в феврале-марте выросла на более 8 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины", это в три раза больше, чем за весь 2020 год и является самым высоким уровнем отборов за всю историю существования независимого Оператора ГТС.

"Нет ни одного логического объяснения, которое бы могло с технической точки зори объяснить, почему потери в распределительных сетях облгазов выросли почти в 20 раз за последние месяцы отопительного сезона", – подчеркивается в сообщении.

В частности, в январе облгазы отобрали из ГТС 38 млн кубометров газа, в феврале – 380 млн куб. м, в марте – 675 млн. куб. м.

В итоге долг облгазов за отобранный газ превысил 10 млрд грн. Из этих средств 3,5 млрд грн – это просроченная задолженность, а 6,5 млрд грн – начисления к уплате.

"Для сравнения: чистая прибыль Оператора ГТС Украины в 2020 году составила 20,4 млрд грн. То есть половину прибыли, полученной ОГТСУ от международных операций и транзита, сейчас "вымывают" в виде несанкционированных отборов облгазы, что негативно сказывается на ликвидности компании", – прокомментировал генеральный директор ОГТCУ Сергей Макогон.

По законодательству облгазы должны самостоятельно урегулировать небалансы и закупать газ для своих производственно-технологических расходов. Но на практике ситуация отличается.

Напомним, что согласно постановлению НКРЭКУ №235 от 17 февраля, которую регулятор принял по поручению правительства, участники рынка природного газа получили на период феврале-марте 2021 года отсрочку платежей за образованы негативные небалансы до 90 дней (ранее этот период составлял до 20 дней).

"Ситуация с отборами этого отопительного сезона продемонстрировала три очевидные вещи. Во-первых, сегодня на государственном уровне не существует действенного механизма, который бы обязывал облгазы своевременно рассчитываться за услуги балансировки и останавливал практику отборов государственного газа по ГТС. Во-вторых, отсутствие прозрачных механизмов контроля приводит к миллиардным долгам перед ОГТСУ, а также ситуациям, когда потери газа в сетях облгазов выше, чем потребление газа населением, как произошло в прошлом месяце. В-третьих, пока не будет принят закон о распределительных счетах (№3800) у облгазов не будет стимула урегулировать свои негативные небалансы", – пояснил Макогон.

В сообщении отмечается, что проблема неуплаты за небалансы, образованные из-за несанкционированных отборов газа операторами ГРМ, остается нерешенной с 2015 года. Это привело к накоплению безнадежной задолженности у предыдущего оператора ГТС (АО "Укртрансгаз") в размере более 44 млрд грн за период 2015-2019 годов.

Как сообщалось, задолженность участников рынка перед "Оператором ГТС Украины" за отобранный из системы магистральных газопроводов газ в январе выросла на 431 млн грн или на 20% – до 1,98 млрд грн. 

Автор: 

газ (7978) ГТС (414) борг (1878) облгази (239) Оператор ГТС (455)


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Топ коментарі
+10
А платить будем мы
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12.04.2021 13:26
+8
Смело продолжайте, не будет этого "если".
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12.04.2021 14:03
+5
"Нет ни одного логического объяснения, которое бы могло с технической точки зори объяснить, почему потери в распределительных сетях облгазов выросли почти в 20 раз за последние месяцы отопительного сезона", - подчеркивается в сообщении".

Ну, "с технической точки зори" может это и трудно объяснить, а вот с точки зрения владельцев облгазов всё более, чем логично. Бабло и откаты рулят.
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12.04.2021 16:50
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А платить будем мы
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12.04.2021 13:26 Відповісти
Уже платим!
Доставка газа в прошлом году была 309 грн., в этом - за 500!
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12.04.2021 14:02 Відповісти
и это минимум,просто за то что линия подходит к дому
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12.04.2021 19:30 Відповісти
Я не плачу , я использую 110 кубов за год и плачу за доставку этого объема. Решение платить за 314 кубов мнимум нарушает закон оправах потребителя

Стаття 21. Порушення прав споживачів
3) при наданні послуги, від якої споживач не може відмовитись, а одержати може лише в одного виконавця, виконавець нав'язує такі умови одержання послуги, які ставлять споживача у нерівне становище порівняно з іншими споживачами та/або виконавцями, не надають споживачеві однакових гарантій відшкодування шкоди, завданої невиконанням (неналежним виконанням) сторонами умов договору;

Если цена за распределение в Киевской области 1.74 , а мне приходится платить 5 грн за куб только за распределение , то я нахожусь абсолютно в неравных условиях

«З 01 січня 2021 року річна замовлена потужність об'єкта (об'єктів) споживача на розрахунковий календарний рік визначається Оператором ГРМ виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об'єктом за газовий рік, що передував розрахунковому календарному року, який визначається відповідно до вимог цього Кодексу, але не може бути меншою за:
39 куб.м - для об'єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується тільки для приготування їжі;
126 куб.м - для об'єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі;
314 куб.м - для об'єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення, або об'єкта споживача, що не є побутовим.».

Это решение НКРЕ , только словосочетание - використовується комплексно, у тому числі для опалення , не соответствует действительности , я уже 5 лет газом не топлю!!! Так что не платите за вакуум!
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12.04.2021 22:03 Відповісти
Уже платим, 50% тарифа на транспорт по облгоргазовским сетям составляет как раз газ собственные нужды или как они его стыдливо называют для технологический, но раньше это были их проблемы, а сейчас из этого сделали бизнес, а как те же Дубневичи и иже с ними
могли крутить свои схемы.
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13.04.2021 00:41 Відповісти
если Зеленский национализирует или как-то по другому, все Фирташевские облгазы и его партнеров (а по сути, это "Газпромовские" облгазы, потому что Фирташ взял кредиты у "Газпромбанка" под залог акций облгазов), я перестану называть Зеленского клоуном..
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12.04.2021 13:37 Відповісти
Смело продолжайте, не будет этого "если".
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12.04.2021 14:03 Відповісти
Национализировать очень даже легко, сети Фирташу не принадлежат, покупая облгоргазы он покупал грубо говоря контору рога и копыта, без распределительных газопроводов это просто здание со службой эксплуатации и не более, но покупая контору он сел на денежки которые люди платят за услугу газоснабжения, в этом фишка и цена вопроса, нужно только волевое решение забрать из управления сети, как сделали с продуктопроводом Мертвечука и вся нелёгкая но кто рискнет не знаю, вернее начнется свара среди желающих возглавить это дело, и думаю людям от этого легче не станет, так от перемены мест слагаемых у людей сумма только увеличиться, яркий пример теплосети г.Киева их забрали, а тарифы выросли, правда отвалиться РФовский рычаг влияния.
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13.04.2021 00:56 Відповісти
Не ГТС, а проходной двор.
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12.04.2021 13:55 Відповісти
А через суды признавать банкротами облгазы и отбирать их имущество не пробовали? Или эта схема работает только при прихватизации государственных предприятий?
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12.04.2021 14:03 Відповісти
У облгазов нет никакого имущества. Это пункты приёма денег.
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12.04.2021 14:55 Відповісти
можно лицензии забирать, и сажать собственников.
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12.04.2021 22:48 Відповісти
Если я украду из магазина товар, то я буду осужден за воровство. А если частный облгаз стырит конкретный объем газа, то это будет всего лишь несанкционированный отбор. ЗЕсправедливость во всей красе.
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12.04.2021 14:18 Відповісти
Зе не совсем при делах, может в доле, но не в теме, это фишка Кобелёва и гоп компании которая была до него, начиная еще Бакая, ну и в теме и доле конечно был Укртрансгаз, это с их молчаливого или не молчаливого согласия крутились схемы, а НАК все это покрывал и покрывает и соответственно заносит или заносил на верх ну Вы знаете кому.
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13.04.2021 01:06 Відповісти
И куда этот газ пошел?, судя по всему украли , завышая нормы утечки.Высшая мера наказания тем кто должен это контролиовать, а не миллионные премии , а владетьцев обл.газов посадить пока не вернут все награбленное. Нет ни чего проще и коррупции , как и не было надо только служить народу, а не грабить страну.
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12.04.2021 16:04 Відповісти
а что?, так можно было???)
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12.04.2021 16:12 Відповісти
"Нет ни одного логического объяснения, которое бы могло с технической точки зори объяснить, почему потери в распределительных сетях облгазов выросли почти в 20 раз за последние месяцы отопительного сезона", - подчеркивается в сообщении".

Ну, "с технической точки зори" может это и трудно объяснить, а вот с точки зрения владельцев облгазов всё более, чем логично. Бабло и откаты рулят.
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12.04.2021 16:50 Відповісти
как пить дать, порох украл
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12.04.2021 19:43 Відповісти
не то святое
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13.04.2021 07:56 Відповісти
это вам не шапки тырить Облгазы бесплатно отобрали из газопроводов газ на 10 миллиардов, – Оператор ГТС - Цензор.НЕТ 8428
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12.04.2021 21:06 Відповісти
Как Лубныгаз ворует. Газ к дому перекрыт с помощью перекрытия крана и установки пломбы на газовую трубу. 20 лет прошло, и вот приходят счета за распределение, доставку и использование газа. В доме никто не живёт. Хозяин умер, предварительно написав заявление на перекрытие газовой трубы и полностью рассчитался за газ. А им похрен. Нет *****. Я переслал фото пломбы и свидетельства о смерти владельца. Теперь шлют на мой Вайбер , чтобы труп рассчитался за газ. Опять Зеленский виноват? Своими действиями вызывают недовольство сегодняшней властью.
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12.04.2021 21:26 Відповісти
Как Лубныгаз ворует. Газ к дому перекрыт с помощью перекрытия крана и установки пломбы на газовую трубу. 20 лет прошло, и вот приходят счета за распределение, доставку и использование газа. В доме никто не живёт. Хозяин умер, предварительно написав заявление на перекрытие газовой трубы и полностью рассчитался за газ. А им похрен. Нет *****. Я переслал фото пломбы и свидетельство о смерти владельца. Теперь шлют на мой Вайбер , чтобы труп рассчитался за газ. Опять Зеленский виноват? Своими действиями вызывают недовольство сегодняшней властью накаляя и без того кипящие мозги.
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12.04.2021 21:33 Відповісти
пора соединять газовую трубу с водопроводной и посылать воду мразям газовым
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13.04.2021 10:03 Відповісти

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