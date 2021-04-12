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Налоговая служба отчиталась о превышении плана поступлений от НДС в 1,5 раза

Налоговая служба отчиталась о превышении плана поступлений от НДС в 1,5 раза

За первый квартал 2021 года в бюджет Украины дополнительно поступило 18 млрд грн, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко во время брифинга, передает пресс-служба ГНСУ. 

По словам Любченко, этот показатель означает сокращение тенизации экономики.

"Все слышали о скрутках с НДС. Но на казначейском счете мы имеем НДС по итогам первого квартала в 1,5 раза больше, чем это было в прошлом году. И это не предел. Я не считаю это успехом, ведь впереди еще много работы. Особенно когда понимаем, что только 40% потребительских расходов проходит через фискальный чек, а 60% потребления государство не контролирует. А это является одним из главных резервов, если не главным, поступлений в бюджет", – сказал Любченко.

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Джерело:  Кабмин
бюджет (1825) ПДВ (421) Державна податкова служба (381)


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