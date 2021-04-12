Производители продуктов питания не видят оснований для повышения цен

По данным оперативного мониторинга Госстата потребительских цен на социально значимые товары, наблюдается стабилизация ценовой ситуации - рост цен остановился и оснований для дальнейшего роста не усматривается.

Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Также за последнюю неделю зафиксировано снижение стоимости некоторых социальных продуктов, в частности, некоторых видов хлеба, круп, масла сливочного, яиц, лука, моркови и картофеля.

По оценкам представителей ритейла, к Пасхальным праздникам ценовая ситуация на продукты будет оставаться стабильной. В частности, представители Союза птицеводов Украины подтвердили, что ближайший месяц рост цен на яйца и мясо птицы не предвидится.

Представители НАЦУ "Укрцукор" также отметили, что нет предпосылок для роста цены на сахар.

"Что касается ценовой ситуации на внутреннем рынке сахара, было отмечено, что спрос и предложение сбалансированы, рост цен не наблюдается. На сегодня оптово-отпускные цены составляют 21,35-22 грн/кг с НДС", - говорится в сообщении НАЦУ "Укрцукор".

В частности, это связано с ожиданием в ближайшее время импорта в Украину 120 тыс. тонн сахара-сырца для дальнейшей переработки на внутреннем рынке. Также в некоторых регионах Украины оптово-отпускная цена на сахар уже снизилась.

По недавним сообщениям ФАО, мировые цены на продовольствие растут десятый месяц подряд. Рост цен, который определяется объективными факторами, является общемировой тенденцией. Для обеспечения ценовой стабильности на продовольственном рынке и наличия достаточного количества продуктов Минэкономики поддерживает постоянный диалог с производителями пищевой продукции и ритейлерами, а также осуществляет ряд других мероприятий.