COVAX внесла Украину в список стран для получения вакцины Pfizer во втором квартале

Около 14,1 млн доз вакцин от коронавируса BioNTech/Pfizer выделено для поставки в рамках инициативы COVAX (Глобального доступа к вакцинам против COVID-19).

Об этом сообщили в Глобальном альянсе по вакцинам и иммунизации (GAVI), который является одним из соучредителей инициативы, а также занимается в ее рамках получением и распределением вакцин, передает Deutsche Welle.

Среди главных реципиентов вакцины BioNTech/Pfizer с апреля по июнь этого года должны быть такие страны, как Бразилия, Колумбия, Филиппины, Южная Африка и Украина, отмечает информагентство Reuters, основываясь на данных GAVI о наличии вакцин.

Как сообщили также в GAVI, ранее анонсированное поставки вакцины компании AstraZeneca лоя 142 участников инициативы осуществляется "с определенными задержками", что может привести к тому, что поставки затянутся и на период после мая. По состоянию на сейчас по программе COVAХ с конца февраля в 102 страны на шесть континентах доставлено около 38,4 млн доз вакцин от трех производителей - AstraZeneca, Pfizer-BioNTech и Serum Institute of India.

Инициатива COVAX была создана с целью обеспечить доступ к вакцине от коронавируса развивающимся странам. Среди главных доноров инициативы - ЕС, Великобритания, США.

Глобальный альянс вакцин и иммунизации (GAVI) - это партнерство ряда частных и правительственных организаций для увеличения доступности детской вакцинации в бедных странах. В GAVI участвуют, в частности, правительства развитых стран, ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемирный банк, а также Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

На прошлой неделе министр здравоохранения Украины Максим Степанов анонсировал получение в середине апреля первой партии вакцины BioNTech/Pfizer в рамках инициативы COVAX, она должна составлять 115 тыс. доз.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности с компанией Pfizer о поставках 10 млн доз вакцины этого производителя, разработанной немецкой компанией BioNTech. По словам Степанова, приобретением этой вакцины будет заниматься британское закупочное агентство Crown Agents, первые поставки ожидаются в мае.

Вакцинация в Украине до сих пор осуществлялась препаратом Covishield, который производят в Индии по лицензии компании AstraZeneca. В Минздраве обещали на этой неделе начать также вакцинацию препаратом CoronaVac производства китайской компании Sinovac.

По данным Минздрава, по состоянию на 11 апреля в Украине первую дозу вакцины от COVID-19 получили 378 тыс. человек, две дозы - только пять человек, что связано с увеличением интервала между прививками.

Несколько дней назад главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал открытие летом центров вакцинации в городах-миллионниках при наличии достаточного количества вакцины.