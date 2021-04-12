Транзит нефтепродуктов через Украину за первый квартал сократился в два раза

В январе-марте 2021 года объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился на 46%, до 14,4 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (26,5 тыс. тонн).

Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования.

Транзит дизельного топлива за три месяца снизился вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 9,3 тыс. тонн, из которых 7,2 тыс. тонн - из Беларуси в Молдову, 1,5 тыс. тонн - из России в Польшу и 0,6 тыс. тонн - из России в Молдову.

Перевозки бензина в Молдову выросли вдвое, до 4,9 тыс. тонн, при этом в марте транзит через территорию Украины не осуществлялся. Поставки битума за отчетный период из России составили 0,2 тыс. тонн. Также в первом квартале 2021 года транзит авиационного топлива и мазута в направлении той же Молдовы не осуществлялся.

В 2020 году транзитные перевозки нефтепродуктов по железной дороге через территорию Украины сократились на 28% - до 73,7 тыс. тонн, по сравнению с объемами 2019 года (102,1 тыс. тонн).