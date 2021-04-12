Застройщик снес исторический особняк в центре Киева ради новой высотки. ФОТО

Застройщик снес исторический особняк вблизи Центрального железнодорожного вокзала в центре Киева ради строительства на его месте очередного высотного здания.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики, разрешений на строительство на этом месте в историческом ареале Киева не предоставлялось.

Речь идет о доме купца Уткина – историческом дореволюционном здании, построенном по проекту архитектора Александра Вербицкого. Двухэтажная усадьба была расположена на берегу реки Лыбедь.

По словам главы министерства Александра Ткаченко, это здание, согласно историко-архитектурного опорного плана города, входит в исторический ареал застройки.

С целью предотвращения подобных ситуаций министерство предлагает внести изменения в законодательство, призванные упорядочит полномочий местных властей в вопросе сохранения культурного наследия, а также об ответственности за уничтожение или повреждение памятников.

Известно, что на месте двухэтажного дома девелоперская компания Zim Capital Group планирует построить 26-этажный апарт-отель Times на 352 номера.

Zim Capital Group связывают с экс-нардепом Дмитрием Андриевским, в частности, застройщик финансировал многочисленные PR-мероприятия политика во время предвыборной кампании.

В 2003 году участок был передан ООО "Приват" в аренду на 25 лет (до 2028 года) для эксплуатации административного здания. В августе 2020 года Киевсовет пытался расторгнуть договор аренды, ссылаясь на то, что "недобросовестный землепользователь" уже начал сносить постройки на этом участке и планирует строительство многоэтажного жилого комплекса, а это противоречит Генплану.

В свою очередь Шевченковская окружная прокуратура города Киева начала уголовное производство по обращению общественной организации по факту самовольного проведения демонтажа дома Уткинапо признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 35 6 УК Украины (самоуправство).

"Оценка законности действий застройщика будет предоставлена ​​после получения ответов от контролирующих инстанций", – сообщили в прокуратуре.