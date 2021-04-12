БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
658 0

Госпродпотребслужба пообещала усилить контроль качества продуктов

Госпродпотребслужба пообещала усилить контроль качества продуктов

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей будет усиливать контроль, чтобы качество продуктов питания отвечало законодательным нормам и требованиям.

Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

Как свидетельствуют данные ведомства, в первом квартале 2021 года молоко и молочные продукты (особенно сливочное масло) по-прежнему оставались лидерами среди пищевых продуктов, которые чаще всего фальсифицируют. Самое распространенное нарушение при производстве сливочного масла – наличие жиров немолочного происхождения. На втором месте по типу нарушений – несоответствие маркировки. 

С начала года специалисты службы провели 85 плановых и 2908 внеплановых проверок. В результате изъяли из оборота более 31 тонны продуктов.

Больше всего изъято: молока и молочных продуктов (свыше 6 тонн), рыбы (4,7 тонн), мяса птицы (3,3 тонны), мяса и мясопродуктов (более 2 тонн).

Также было принято 49 решений о приостановлении обращения пищевых продуктов. В правоохранительные органы передано 11 дел. Выписано штрафов на сумму более 1,6 млн грн.

Автор: 

Джерело:  Кабмин
якість (17) продукти (763) Держпродспоживслужба1 (339)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 