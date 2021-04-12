Госпродпотребслужба пообещала усилить контроль качества продуктов
Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей будет усиливать контроль, чтобы качество продуктов питания отвечало законодательным нормам и требованиям.
Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.
Как свидетельствуют данные ведомства, в первом квартале 2021 года молоко и молочные продукты (особенно сливочное масло) по-прежнему оставались лидерами среди пищевых продуктов, которые чаще всего фальсифицируют. Самое распространенное нарушение при производстве сливочного масла – наличие жиров немолочного происхождения. На втором месте по типу нарушений – несоответствие маркировки.
С начала года специалисты службы провели 85 плановых и 2908 внеплановых проверок. В результате изъяли из оборота более 31 тонны продуктов.
Больше всего изъято: молока и молочных продуктов (свыше 6 тонн), рыбы (4,7 тонн), мяса птицы (3,3 тонны), мяса и мясопродуктов (более 2 тонн).
Также было принято 49 решений о приостановлении обращения пищевых продуктов. В правоохранительные органы передано 11 дел. Выписано штрафов на сумму более 1,6 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
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