Россия приостановила полеты в Турцию, куда уже купили туры 500 тысяч россиян

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня.

Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РБК.

По ее словам, исключение коснется двух рейсов в неделю по маршруту Стамбул – Москва и в обратном направлении, а также рейсов для возвращения туристов.

На этот период туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров из России в Турцию, добавила Голикова.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, Россия открыла авиасообщение с 30 странами, и в 21 из них наблюдается "дестабилизация ситуации" с распространением коронавируса.

"Но самые высокие цифры заболеваемости зарегистрированы в Турецкой Республике. И я напомню: если в России это было 45 случаев на 100 тыс. населения, в Турции этот показатель составил 455 на 100 тыс. населения за неделю", – отметила чиновница.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), путевки в Турцию на тот период, пока будет действовать ограничение рейсов из России, приобрели более полумиллиона россиян, они заплатили более 32 млрд рублей.

Как сообщалось, Россия возобновила авиасообщение с Турцией из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Стамбул и Анкару в августе 2020 года.