Суд отменил штраф дочерней компании Philip Morris в Украине на 1,2 миллиарда

Северный апелляционный суд 24 марта удовлетворил апелляционную жалобу ЧАО "Филип Моррис Украина" и ООО "Филип Моррис энд Дистрибьюшн", отменил решение суда 2020 года и принял новое решение – отменил штраф в 1,2 млрд грн, наложенный Антимонопольным комитетом в 2019 году.

Об этом сообщает Finbalance.

Отметим, что в 2020 году группа Philip Morris заявляла про намерение оплатить штраф, чтобы избежать начисления ежедневной пени, которая составляет 1,5% от суммы штрафа.

Напомним, в октябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 6,5 млрд грн четырех крупнейших производителей табачных изделий и "Тедис Украина". В том числе "Тедис Украина" была оштрафована на 3,4 млрд грн, но компания добилась отмены своей части штрафа в размере 3,4 млрд грн..

АМКУ признал, что монополия "Тедис Украина" на рынке дистрибуции противоправно возникла в результате согласованных действий этой компании и табачных компаний-производителей, и наложил на нарушителей антимонопольного законодательства штраф.

Антимонопольный комитет также рекомендовал компаниям "Филипп Моррис", "Бритиш Американ Тобакко" ("В.А.Т. - Прилуки"), "Джей Ти" и "Империал Тобакко" принять меры по ограничению монополизма и развитию конкуренции на рынке дистрибьюции сигарет.

В декабре 2020 года группа Philip Morris сообщила о подаче иска в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (Вашингтон, США) о двустороннем инвестиционном арбитраже против правительства Украины в связи со штрафом АМКУ на 1,2 млрд грн.