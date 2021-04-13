Суд отменил штраф дочерней компании Philip Morris в Украине на 1,2 миллиарда
Северный апелляционный суд 24 марта удовлетворил апелляционную жалобу ЧАО "Филип Моррис Украина" и ООО "Филип Моррис энд Дистрибьюшн", отменил решение суда 2020 года и принял новое решение – отменил штраф в 1,2 млрд грн, наложенный Антимонопольным комитетом в 2019 году.
Об этом сообщает Finbalance.
Отметим, что в 2020 году группа Philip Morris заявляла про намерение оплатить штраф, чтобы избежать начисления ежедневной пени, которая составляет 1,5% от суммы штрафа.
Напомним, в октябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 6,5 млрд грн четырех крупнейших производителей табачных изделий и "Тедис Украина". В том числе "Тедис Украина" была оштрафована на 3,4 млрд грн, но компания добилась отмены своей части штрафа в размере 3,4 млрд грн..
АМКУ признал, что монополия "Тедис Украина" на рынке дистрибуции противоправно возникла в результате согласованных действий этой компании и табачных компаний-производителей, и наложил на нарушителей антимонопольного законодательства штраф.
Антимонопольный комитет также рекомендовал компаниям "Филипп Моррис", "Бритиш Американ Тобакко" ("В.А.Т. - Прилуки"), "Джей Ти" и "Империал Тобакко" принять меры по ограничению монополизма и развитию конкуренции на рынке дистрибьюции сигарет.
В декабре 2020 года группа Philip Morris сообщила о подаче иска в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (Вашингтон, США) о двустороннем инвестиционном арбитраже против правительства Украины в связи со штрафом АМКУ на 1,2 млрд грн.
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монополия компании "Tedis Украина" в стране практически тотальная.
И лично Зеленский к этому основательно приложился
"Тедис Украина" - одна из крупнейших украинских дистрибьюторских компаний. Штат компании насчитывает около 2,300 тыс. сотрудников. Региональная сеть состоит из 32 структурных подразделений по всей территории страны. Компания охватывает розничную торговую сеть, состоящую из около 45 тыс. розничных точек продаж по всей территории Украины.
Тедіс не є представництвом Філіп Моріс, Тедіс є дистриб'ютором продукції кількох конкуруючих між собою тютюнових компаній - Philip Morris International, Japan Tobacco, Imperial Tobacco Group, British American Tobacco.
Причому тут тоді конкретно Філіп Моріс? Вони то яким боком до зелених?
Да, именно Тедис Кауфмана еще со времен януковича практически монополист на территории Украины в дистрибуции "продукції кількох конкуруючих між собою тютюнових компаній".
А "причому тут тоді конкретно Філіп Моріс?" - это вопрос к вам
З Зе владою можна все порішати - відбашляв бабок і ніяких тобі штрафів
Раджу кидати палити - хай фвіліп моріс сам курить свої цигарки.
Бутусов о поддержке табачной компании Кауфмана Tedis:
"Коррупционная схема с участием Зеленского"
25 сентября 2020
"Поскольку Зеленский обещал победить коррупцию, произошло следующее:
* В ноябре 2019 года АМКУ наложил новый штраф на сумму 6,5 млрд грн на всех участников монополии, в том числе 3,4 млрд - непосредственно на сам Tedis. На тот момент Офис президента поддержал главу АМКУ [Юрия] Терентьева - еще бы, ведь "новые лица" обещали разломать "старые схемы".
* Но 23 мая в Одессе прошла встреча главы СБУ Ивана Баканова с владельцем Tedis Борисом Кауфманом. Это было началом сближения новой власти с Tedis.
* 10 июня по иску АМКУ Хозяйственный суд Киева наложил арест на счета Tedis на сумму в 3,4 млрд грн. Кауфман, казалось, был поставлен в безвыходное положение - надо платить.
* 3 июля по личному требованию президента Зеленского глава АМКУ Юрий Терентьев был уволен с должности. А новой главой АМКУ была назначена подруга семьи президента Ольга Пищанская - юрист из Кривого Рога, которую в парламенте никто не знал, ее потребовал назначить лично сам Зеленский.
* 5 июля состоялась личная встреча президента Зеленского с Кауфманом в Одессе в ресторане "Рыба". Никакого штрафа Tedis в бюджет платить не стал. О чем Зеленский говорил с Кауфманом, его пресс-служба не сообщила.
* 13 июля суд первой инстанции отменил решение о наложении ареста на счета Tedis. Антимонопольный комитет почему-то не обжаловал это решение сразу после принятия.
* 19 августа - апелляционную жалобу на это незаконное решение Антимонопольный комитет подал спустя пять недель! Какое-то поразительное упорство подруга семьи президента Пищанская проявила, лишь бы не забрать в бюджет миллиарды Кауфмана. Очевидно, что это невозможно без специальной команды самого президента.
* Сентябрь 2020-го. Прошло 10 месяцев с момента наложения штрафа АМКУ. Международная компания "Империал Тобакко" заплатила наложенный штраф в 460 млн грн, а вот Tedis удается не платить ни копейки до сих пор", - написал Бутусов.
Он отмечает, что "Слуга народа" не ликвидировала сигаретную монополию, а наоборот, передала этот бизнес "под личный контроль" Зеленского. Бутусов считает, что в деле Tedis АМКУ играет на стороне монополиста, а Кауфман имеет полную поддержку МВД, СБУ и Офиса генпрокурора и решает с новым президентом вопросы так же, как решал их со старыми президентами.
"Судя по такой мощной поддержке самого президента, Кауфману платить 3,4 млрд не придется, а если и придется, то явно не в государственный бюджет", - резюмировал Юрий Бутусов.
https://www.dsnews.ua/politics/korrupcionnaya-shema-s-uchastiem-zelenskogo-butusov-o-podderzhke-tabachnoy-kompanii-kaufmana-tedis-25092020-400400