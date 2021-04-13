Прокуратура подозревает директора лесного хозяйства во Львовской области в убытках на 24 миллиона
В суд направлен обвинительный акт относительно директора ГП "Стрыйское лесное хозяйство" по факту служебной халатности, вследствие чего государству причинен ущерб на 24 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Следствие установило, что директор лесоустроительного предприятия создал условия для незаконного отчуждения земельных участков лесного фонда в интересах субъекта хозяйствования с целью добычи полезных ископаемых.
Вследствие таких действий из постоянного пользования госпредприятия незаконно изъято земли лесного фонда площадью 0,3 га и совершено добычу песка. Таким образом государству был причинен ущерб на более 24 млн грн.
Джерело: Офис генерального прокурора
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