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Прокуратура подозревает директора лесного хозяйства во Львовской области в убытках на 24 миллиона

Прокуратура подозревает директора лесного хозяйства во Львовской области в убытках на 24 миллиона

В суд направлен обвинительный акт относительно директора ГП "Стрыйское лесное хозяйство" по факту служебной халатности, вследствие чего государству причинен ущерб на 24 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Следствие установило, что директор лесоустроительного предприятия создал условия для незаконного отчуждения земельных участков лесного фонда в интересах субъекта хозяйствования с целью добычи полезных ископаемых.

Вследствие таких действий из постоянного пользования госпредприятия незаконно изъято земли лесного фонда площадью 0,3 га и совершено добычу песка. Таким образом государству был причинен ущерб на более 24 млн грн.

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Джерело:  Офис генерального прокурора
видобуток (1787) ліс (303) Офіс Генпрокурора (458)


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