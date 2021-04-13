Шмыгаль поручил разработать модель закупки газа для ТКЭ по летним ценам

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил разработать оптимальную модель для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка газа.

Об этом глава правительства сообщил в Telegram-канале по итогам совещания Минэнерго, Минфина, НКРЭКУ и НАК "Нафтогаз" об обеспечении бесперебойной работы теплоснабжающих организаций и решении долговых проблем.

"Также работаем над концепцией, чтобы города и коммунальные предприятия (ТКЭ) были заинтересованы закупать газ летом по более выгодным ценам и автоматически имели ресурс на следующую зиму", – отметил Шмыгаль.

Как сообщалось, в начале февраля был подписан меморандум о взаимопонимании в сфере централизованного теплонабжения с правительством, регулятором и мэрами городов, который предусматривает предоставление тепловикам отсрочки до 30 сентября 2021 года для погашения разницы в ценее между рыночной и фактической стоимостью газа. Стороны также должны определить источник компенсации для тепловиков этой разницы в тарифах.

Напомним, с 1 августа в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что позволяет гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа.

В то же время обязанность "Нафтогаза" поставлять газ поставщикам тепла по цене, определенной по установленной Кабмином формуле, продлена до мая 2021 года.