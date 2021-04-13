В Кремле допустили возможность отключения России от Visa и MasterCard из-за санкций

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Российская Федерация может быть отключена от платежных систем Visa и MasterCard вследствие действия санкций.

ВВо время пресс-конференции Песков прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия работает над отказом от использования западных платежных систем, передает Интерфакс.

В связи с этим он ответил на вопрос о наличии рисков отключения РФ от международных платежных систем в связи с западными санкциями.

"Мы можем с уверенностью констатировать одно: в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целым рядом государств...Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего", - сказал Песков.