В Кремле допустили возможность отключения России от Visa и MasterCard из-за санкций
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Российская Федерация может быть отключена от платежных систем Visa и MasterCard вследствие действия санкций.
ВВо время пресс-конференции Песков прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия работает над отказом от использования западных платежных систем, передает Интерфакс.
В связи с этим он ответил на вопрос о наличии рисков отключения РФ от международных платежных систем в связи с западными санкциями.
"Мы можем с уверенностью констатировать одно: в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целым рядом государств...Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего", - сказал Песков.
Будь ласка, зачекайте...
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