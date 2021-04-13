Чистая продажа валюты населением превысила с начала месяца $220 миллионов, – глава Совета НБУ

С начала апреля на наличном валютном рынке преобладало предложение валюты.

Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на странице в Facebook.

"С начала апреля банками было приобретено у населения иностранной валюты на сумму $160 млн", – написал он.

Также от отметил что украинские банки приобрели у населения за счет безналичных операций $69 млн.

Кроме этого, Данилишин добавил, что обменный курс гривни на межбанковском рынке за неделю почти не изменился. Однако объем спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков незначительно превышал ее предложение – в среднем на $6,8 млн в день, – формируясь на форвардном сегменте межбанковского рынка.

При этом, по его словам, сглаживание колебаний курса гривни осуществлялось за счет операций с валютной позиции банков без участия НБУ.