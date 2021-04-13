Оператор "Vodafone Украина" завершил год с прибылью в 1,2 миллиарда (обновлено)

Компания "Vodafone Украина" (ЧАО "ВФ Украина") в 2020 году сократила чистую прибыль в 2,1 раза по сравнению с 2019 годом – до 1,2 млрд грн.

Как сообщила генеральный директор "Vodafone Украина" Ольга Устинова, падение чистой прибыли произошло преимущественно из-за курсовых разниц, передает Интерфакс-Украина.

"Единственный и основной фактор, почему это произошло, это курсовая разница на наш заем. Курс доллара изменился, заем на полных $500 млн, что больше миллиарда (гривен, – ред.) минуса в результате нам по чистой прибыли", – сказала гендиректор компании.

При этом выручка компании в прошлом году увеличилась на 14% и составила 18 млрд грн, а показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) – на 18% в годовом исчислении достиг 9,8 млрд грн.

Количество клиентов "Vodafone Украина" в стране по итогам года составило 19 млн.

Сеть "четвертого поколения" оператора покрывает 81% территории страны, что на 12% выше предыдущего показателя за 2019 год. На конец 2020 года количество дата-пользователей "Vodafone Украина" составляло 12,2 млн, количество пользователей 4G – 7,3 млн. За прошедший год пользование дата-трафиком выросло на 26%.

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Как сообщалось, компания "Vodafone Украина" (ЧАО "ВФ Украина") по итогам 2019 года увеличила чистую прибыль на 45% по сравнению с 2018 годом – до 2,54 млрд грн.

Напомним, в конце декабря 2019 года NEQSOL Holding закрыл сделку по покупке "Vodafone Украина" с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI.

В ноябре NEQSOL Holding через контролируемую им компанию подписал юридически обязывающее соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. В рамках соглашения МТС через свою 100% дочернюю компанию Allegretto s.a.r.l. продала 100% долю в компании Preludium B.V. (Нидерланды), единственном акционере ПрАО "ВФ Украина", за $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

Bakcell – основанный в 1994 году азербайджанский оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, работает в стандартах GSM, UMTS и LTE.