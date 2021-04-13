Минюст решил нанять юристов для защиты Нацбанка от иска в США на $300 миллионов

Правительство Украины разрешило Министерству юстиции привлечь юридического советника для защиты в поданном 4 января этого года иске Олега Жуковского к Национальному банку Украины на $300 млн в Окружной суд Соединенных штатов Южного округа штата Флорида.

Согласно распоряжению Кабинета министров №261 от 31 марта, закупка этих услуг будет осуществляться с применением переговорной процедуры, передает Интерфакс-Украина.

В пояснительной записке к документу говорится, что Нацбанк получил исковое заявление 5 февраля этого года, после чего обратился за помощью к Минюсту. 11 марта была создана межведомственная рабочая группа для защиты интересов государства в этом деле, которая сочла необходимым привлечь такого советника.

Согласно иску, Жуковский требует $102,2 млн основной суммы долга плюс проценты, пени и штрафы по депозитам в "Брокбизнесбанке", вложенным в 2012-2013 годы компаниями ZUKK Trading Limited и ООО "Интертрансгрупп" и экс-народным депутатом от "Блока Юлии Тимошенко" Николаем Ковзелем и его помощником Виталием Дидыливским. Они передали права по возмещению убытков Жуковскому, который привлек для иска компанию Shutts&Bower.

В иске утверждается, что должностные лица Нацбанка были "соучастниками" схемы по якобы выводу денег "Брокбизнесбанка" бинесменом Сергеем Курченко, а после того как часть средств в размере $172 млн удалось вернуть в результате спецконфискации в 2017 году, направили их на выплаты процентов по еврооблигациям Украины американским взаимным фондам, в том числе таким как Franklin Templeton Investments, T. Rowe Price и TCW.

В иске указывается, что уголовные дела о связанных с делом хищениях ведутся в Украине и США, что подкрепляет обвинения истца. Помимо "Брокбизнесбанка" и купившего его в 2013 году без разрешения АМКУ Курченко и его "Реал банка", истец также обвиняет якобы содействовавшим им главу Нацбанка Сергея Арбузова и заступившему ему на смену Игоря Соркина, а также бывшего тогда президентом Виктора Януковича. В перечне действующих лиц названы также ставшая главой НБУ уже после побега Януковича Валерия Гонтарева, при которой не удалось вернуть вклады в "Брокбизнесбанке".

Помимо этого, в списке действующих лиц в документе указаны экс-владельцы "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, их американские партнеры Мордехай Корф (Mordechai Korf) и Уриэль Лабер (Uriel Laber), компании из группы Optima, а также "Укрнафта" и "Приватбанк". В иске утверждается, что экс-владельцы "Приватбанка" якобы участвовали в отмывании денег Курченко и покупке с их помощью недвижимости в США.