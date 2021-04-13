Фонд госимущества сдает в аренду башню исторической крепости в Каменец-Подольском. ФОТО

Фонд государственного имущества (ФГИ) назначил на 22 апреля онлайн-аукцион по передаче в аренду помещения Резницкой башни в Каменец-Подольском, которая является памятником архитектуры XVI века, общей площадью 63,1 кв. м.

Как сообщает пресс-служба Фонда, объект выставлен на аукцион со стартовой ценой аренды 4 275 грн.

Подача заявок на участие в аукционе продлится до 21 апреля. Срок, на который предлагается передать здание в аренду – 5 лет.

Башня находится на балансе Национального историко-архитектурного заповедника "Каменец".

"Объект в удовлетворительном техническом состоянии. Помещение оснащено электросетью в 1000 кВт. Башня является памятником архитектуры и охраняется законом. Следовательно, дополнительным условием для будущего арендатора является неукоснительное соблюдение требований законодательства об охране культурного наследия и условий охранного договора на памятник культурного наследия", – отмечается в сообщении.

Резницкая башня построена в конце XVI века и входила в систему фортификационных укреплений старого города, защищая его с восточной стороны. Имеет второе название, а именно "Кушнирская", от названия ремесленных гильдии, на представителей которой в древние времена была возложена обязанность обслуживать и защищать башню в мирное и военное время.