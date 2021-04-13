Беларусь запретила ввоз продукции Nivea после отказа спонсировать чемпионат по хоккею

Беларусь запретила ввоз и обращение отдельных наименований парфюмерно-косметической продукции компании Nivea.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси, передает БЕЛТА.

По официальной версии властей страны, специалисты санитарно-эпидемиологической службы Беларуси выявили ряд нарушений, касающихся в том числе продажи такой продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность, несоблюдения ее срока годности и отсутствия со стороны субъектов хозяйствования производственного контроля в отношении реализуемой продукции.

Кроме того, в отношении отдельных наименований продукции установлено несоответствие требованиям технического регламента Таможенного союза в плане маркировки.

Напомним, 16 января компания Nivea отказалась быть спонсором Чемпионата мира по хоккею, в случае его проведения в Беларуси. Также от поддержки чемпионата в этой стране отказались генеральный спонсор Skoda и немецкий производитель моторных масел, автохимии и автокосметики Liqui Moly.

Соревнование планировалось провести в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года, однако 18 января Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Беларусь чемпионата мира по хоккею из-за многочисленных нарушений прав человека режимом Александра Лукашенко.