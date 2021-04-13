Рада отказалась обязать Кабмин вернуть льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии
Верховная Рада отклонила постановление "О неотложных мерах, направленных на возвращение льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт-ч".
Как передает БизнесЦензор, за соответствующий проект постановления №4590 проголосовали 174 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.
Проектом постановления предлагалось поручить Кабинету министров безотлагательно внести изменения в Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии, предусмотрев возвращение льготного тарифа на электроэнергию за первые 100 кВт-ч электроэнергии в месяц (включительно) в размере 90 копеек за 1 кВт-ч (с НДС).
Согласно пояснительной записке, 28 декабря 2020 года Кабмин своим постановлением установил с 1 января единый тариф на электрическую энергию для бытовых потребителей на уровне 168 копеек за 1 кВт-ч (с учетом налога на добавленную стоимость).
Таким образом был отменен действовавший до конца прошлого года льготный тариф на электроэнергию для населения (в том числе проживающего в жилых домах, оборудованных кухонными электроплитами) за объем, потребленный до 100 кВт-ч в месяц (включительно) в размере 90 копеек за кВт-ч.
Как сообщалось, 28 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил новые тарифы на электроэнергию для населения, отменив сниженный тариф на первые 100 кВт-ч в размере 90 копеек. Таким образом, тариф на электроэнергию с 1 января 2021 года составляет 1,68 грн за кВт-час, независимо от объема потребления.
Очередное повышение тарифов было возможно уже с 1 апреля, но пока что Кабмин продлил действие единого тарифа до 1 мая.
Согласно оценкам экспертов Нацбанка, после этого счет в платежке за электричество для каждой семьи вырастет в среднем на 39,2%, что приведет к ускорению общей инфляции в 2021 году на 0,39 процентного пункта.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль