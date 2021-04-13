Украине нужно договориться о новом кредите с МВФ до августа, – советник Зеленского

Украина должна до августа завершить пересмотр программы с Международным валютным фондом.

Об этом советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил в интервью РБК-Украина, отвечая на вопрос, до какой даты необходимо уладить все спорные вопросы с Фондом, чтобы рассчитывать на пересмотр программы, получить транш и пройти выплаты по госдолгу.

"В базовом сценарии мы движемся по пути, что соглашение между Украиной и МВФ существует. И в этом случае деньги должны быть в стране до сентября. Крайний желаемый срок, когда вопрос по Украине должен быть вынесено на совет директоров Фонда – июль, так как в августе в МВФ месяц отпусков", – рассказал Устенко.

По его словам, к июлю должно быть полностью сделано все, что предусмотрено программой.

"И, по большому счету, уже многое сделано. По части Минфина сейчас с МВФ обсуждается дефицит бюджета на 2022 год. Это не барьер в переговорах. По поводу НБУ они обо всем договорились. Будут внесены изменения в закон о банках и законе о Нацбанке, которые повышают его независимость", – добавил Устенко.

Также он отметил, что у Украины есть два пиковых месяца по выплатам госдолга – март и сентябрь.

"В этом году нужно вернуть 600 млрд грн долга, из них 150 млрд грн – проценты. Марты мы прошли, до сентября готовимся, там будет больше выплата", – отметил Устенко.

Как сообщалось, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина и МВФ могут достичь staff level agreement в ближайшие два месяца, после чего еще нужно будет выполнить согласованные условия для получения средств. Тем временем Нацбанк уже надеется получить до конца года только два транша от МВФ вместо ожидавшихся ранее трех.