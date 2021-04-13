В Раде не нашлось голосов за введение моратория на повышение тарифов

Верховная Рада отклонила проект постановления "Об обращении к Кабинету министров об отмене необоснованного увеличения стоимости энергоносителей и введении моратория сроком на 1 год на повышение тарифов на энергоносители".

Как передает БизнесЦензор, за соответствующий проект постановления №4609 проголосовали 153 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

Проектом постановления предлагалоась поручить Кабинету министров ввести мораторий сроком на один год на действие всех решений, которыми с 1 января 2021 года были повышены тарифы на газ и его доставку, электроэнергию, отопление и горячую воду, и не допускать в течение одного года принятия таких решений.

Кроме того, предлагалось внести на рассмотрение Верховной Рады изменения в государственный бюджет на 2021 год об увеличении расходов на выплату льгот и ​​субсидий.

"Несмотря на то, что год назад президент Владимир Зеленский пообещал снизить тарифы вдвое, фактически, они практически вдвое выросли. Кроме этого, при планировании расходов государственного бюджета на 2021 год Кабинет министров сократил расходы на выплату льгот и субсидий гражданам", – отмечается в пояснительной записке к документу.