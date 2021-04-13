Производство электроэнергии по "зеленому тарифу" выросло за год в 2 раза, – "Укрэнерго"

В 2020 году ВЭС и СЭС произвели 10,1 млрд кВт-ч электроэнергии, а их доля в структуре производства выросла вдвое – до 6,8% с 3,3% в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

При этом установленная мощность ВЭС и СЭС в течение прошлого года увеличилась на 1,9 ГВт или на 41%, по сравнению с 2019 годом.

"Больше всего выросла установленная мощность СЭС, пик производства которых в весенне-летний период приходится на часы дневного снижения потребления (с 12:00 до 17:00), что требует гибких инструментов для их балансировки. Именно балансировка ВИЭ, преимущественно СЭС, в дневные часы была в прошлом году и остается на сегодня основной проблемой интеграции ВИЭ в энергосистему Украины", – подчеркивается в сообщении.

При этом в 2020 году оператором системы передачи (ОСП) и операторами систем распределения (ОСР) суммарно выдано технических условий на присоединение к сетям ОЭС Украины нового поколения ВИЭ установленной мощностью 1,37 ГВт, из которых 1,04 ГВт – к сетям ОСП, где на СЭС приходится 78%.

"То есть рост мощностей по ВИЭ будет продолжаться и соответственно увеличивать долю ВИЭ в структуре производства электроэнергии", – отмечается в сообщении.

При этом в "Укрэнерго" обращают внимание, что практически неизменной остается установленная мощность тепловой и гидрогенерации, которые сегодня являются ключевыми в покрытии пиковой и полупиковый нагрузки.

Совокупность этих факторов на фоне общего снижения потребления электроэнергии (в частности связанного с внедрением карантинных мероприятий) привела к значительному увеличению случаев ограничения генерации по команде диспетчера СЭС и ВЭС. По данным "Укрэнерго", количество случаев ограничения ВИЭ в прошлом году выросло в 6,5 раза (20 случаев в 2020 году по сравнению с тремя в 2019 году).

Для решения этой проблемы, по оценке "Укрэнерго", уже в 2021-2022 годах необходимо предсмотреть создание не менее 2 ГВт мощности высокоманевренной генерации, установить 500 МВт energy storage, а при отсутствии резервов первичного регулирования до 2022 года – дополнительно не менее 200 МВт energy storage.

Кроме того, предлагается законодательно обязать инвесторов при строительстве новых ВИЭ устанавливать energy storage или другие виды компенсирующих мощностей в объеме 20% от установленной мощности ВИЭ. Также в краткосрочной перспективе необходимо начать реконструкцию блоков ТЭС или новое строительство 1,2-1,5 ГВт полупиковой мощности.

Как сообщалось, по данным Минэнерго, в 2019 году производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) возросло в 2,1 раза – до 5,54 млрд кВт-ч.

Таким образом, в 2019 году электростанции из альтернативных источников энергии произвели 3,5% всей электроэнергии. Вместе с тем на компенсацию зеленого тарифа было потрачено 26 млрд грн. Таким образом, "зеленые" получили 13% всех денег за електроенергию.