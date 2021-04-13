НАБУ сообщило о подозрении владельцу "Альткома" по делу о взятках для экс-главы "Укравтодора" (обновлено)

Детективы НАБУ во вторник, 13 апреля, сообщили бенефициару группы дорожных компаний о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды бывшему и.о. председателя Госагентства автомобильных дорог ("Укравтодор").

Как сообщает пресс-служба НАБУ, действия предпрнимателя квалифицированы по ч.4 ст.369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

По данным следствия, подозреваемый лично и через подконтрольных ему лиц, систематически предоставлял неправомерную выгоду в качестве "абонентской платы" руководству "Укравтодора" в обмен на проявление "лояльности" к его компаний. В целом речь идет о передаче $575 тыс. и 70 тыс. евро в течение 2017-2019 годов.

"Со своей стороны бывший глава "Укравтодора" способствовал компаниям подозреваемого в продлении срока действия контракта на выполнение работ на отдельных участках дороги М-05 Киев - Одесса, финансирование которой осуществлялось за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития в рамках проекта "панъевропейского коридора", – отмечается в сообщении.

Кроме того, по данным следствия, руководитель "Укравтодора" "не заметил" нарушения графика выполнения работ компанией подозреваемого, что позволило избежать уплаты более 9 млн евро штрафа.

В НАБУ уточнили, что расследование приведенных фактов детективы осуществляют с сентября 2019 года, их также расследует Центральное антикоррупционное Польши.

По данным издания "Наші гроші", подозрение вручено владельцу финансово-промышленной группы "Альтком" Александру Тисленко. Компания была одним из главных подрядчиков "Укравтодора" во время подготовки к Евро-2012, но после бегства Виктора Януковича не получала больших заказов. Но в 2017 году "Альтком" вернулся в список фаворитов "Укравтодора".

По информации Цензор.Нет, эпизод расследования НАБУ о предоставлении взяток главе "Укравтодора" за перенос сроков исполнения контракта на постройку участков трассы М-05 Киев-Одесса за средств ЕБРР также касался владельца одной из крупнейших украинских строительных компаний "Альтком" Александра Тисленко.

Как сообщалось, в июле 2020 года бывший министр транспорта Польши и экс-глава "Укравтодора" Славомир Новак был задержан польскими властями по подозрению в коррупции и управлении организованной преступной группой. В тот же день НАБУ провело обыски по этому делу в компании Onur Group Ukraine, а глава группы Эмре Караахметоглу дал показания по делу, отрицая свою вину.

Новака подозревают в вымогательстве в обмен на предоставление частным компаниям контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании средств, полученных во время этих преступлений, на территории Польши.

Польский суд взял под стражу на три месяца Новака и двух его сообщников.

По информации правоохранителей, Новак регистрировал предприятия в Польше на имена доверенных лиц и пополнял их статутный капитал средствами участников тендеров "Укравтодора".

Новак был назначен Кабинетом министров Украины и.о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 годах занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши. В сентябре 2019 года Кабмин Украины уволил Новака с должности.