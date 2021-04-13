АРМА разыскало по запросу правоохранителей доли в уставных капиталах на 1,84 миллиарда

За три месяца 2021 года Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) по обращениям правоохранителей разыскали доли в уставных капиталах компаний на сумму 1,84 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении АРМА в Facebook.

На протяжении января-марта агентство разработало 890 обращений относительно выявления и розыску активов.

В результате обработки указанных обращений выявлены и разысканы следующие активы: доли в уставных капиталах стоимостью 1,84 млрд грн; денежные средства - 342 млн грн (в гривневом эквиваленте) 577 земельных участков; 614 объектов недвижимости (жилой и нежилой).

Также АРМА разыскало 10 единиц водного транспорта, 4 единицы автомобильного транспорта, 1 единицу авиатранспорта. Было выявлено финансовых обязательств на 529 тыс. грн.