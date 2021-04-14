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В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось 450 тыс. человек, – Минздрав

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось 450 тыс. человек, – Минздрав

В лист ожидания вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 записалось почти 450 тыс. человек.

Об этом на пресс-брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер, передает Интерфакс-Украина.

"По состоянию на 23:00 13 апреля в лист ожидания вакцинации записалось 449,96 тыс. человек", – сказал он.

По его словам, больше всего записей осуществляют люди от 21 до 39 лет, меньше всего – категории старше 80 лет.

"Наибольшее количество граждан записалось в лист ожидания из Киева – 137 891 человек", – добавил Кучер.

Напомним, 13 апреля в Украине стартовала вакцинация китайской вакциной CoronaVac производства компании Sinovac Biotech. Недавно Украина получила первую партию препарата – 215 тыс. доз. Всего по контакту в Украину должны поставить 1,9 млн доз. 

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Джерело:  Интерфакс-Украина
вакцина (889) МОЗ (1445) коронавірус (3210)


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