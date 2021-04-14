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Израиль откроет границы для туристов с антителами к коронавирусу в конце мая

Израиль откроет границы для туристов с антителами к коронавирусу в конце мая

Переболевшие коронавирусом или вакцинированные туристы смогут посещать Израиль с 23 мая.

Об этом сообщает министерство туризма страны, передает Интерфакс-Украина.

"Израиль открывает границы для вакцинированных и переболевших туристов 23 мая 2021 года", - говорится в сообщении министерства.

Соответствующее решение обрадовано совместной рабочей группой Минтуризма и Минздрава Израиля в среду, отметили в ведомстве.

"На первом этапе это будут небольшие группы в соответствии с установленной квотой. После анализа первых результатов будет изучена возможность увеличения туристического потока и допуск индивидуальных путешественников", - сообщили в министерстве.

Для въезда туристы должны будут пройти тест ПЦР перед посадкой на рейс, а также повторить процедуру и сделать серологический тест для подтверждения наличия антител по прибытии в аэропорт Бэн-Гурион.

"В то же время Израиль намерен вести переговоры с другими странами о совместном признании свидетельств о вакцинации, чтобы исключить необходимость в серологическом исследовании по прилёту", - добавили в Минздраве Израиля.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
Ізраїль (243) туризм (790) коронавірус (3210)


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