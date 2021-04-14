Госбюджет не выполнен по доходам с начала года на 35 миллиардов, – Счетная палата

План поступлений общего фонда государственного бюджета за три месяца не выполнен на 34,7 млрд грн, или 9,3%.

Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение госбюджета в январе-марте по оперативной отчетности Государственной казначейской службы, передает пресс-служба ведомства.

Также он добавил, что в первом квартале госбюджет недополучил 2,7 млрд от приватизации госимущества. План не выполнен на 83%. От приватизации поступило 530 млн грн.

По его словам, основная причина невыполнения бюджета – неполучение средств от государственных внешних займов.

"В январе-марте размещение облигаций внешних государственных займов не совершалось и средства от международных финансовых организаций, в частности МВФ, не поступали. В результате общий фонд не получил 42 млрд грн, предусмзотренных планом поступлений от внешних заимствований", – отметил Пацкан.

Также он добавил, что при таких обстоятельствах непоступление внешних заимствований частично замещалось внутренними.

Так, увеличенный Министерством финансов на 37,8 млрд грн план внутренних заимствований в первом квартале выполнен полностью. От размещения облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) в государственный бюджет поступило 118,7 млрд гривень. Объем ОВГЗ, которые находятся в обращении, увеличился на 23,3 млрд грн. При этом больше всего – в собственности нерезидентов – на 18,3 млрд грн (до 102,7 млрд грн). Поэтому их доля в общем объеме ОВГЗ, которые находятся в обращении, увеличилась с 8,5 до 10%. Это увеличивает риски дестабилизации финансовой ситуации в случае выхода нерезидентов с рынка внутренних заимствований.

Глава Счетной палаты отметил, что доходы общего фонда государственного бюджета составили 219,7 млрд грн, что на 9,9 млрд грн, или 4,7%, больше плана на отчетный период.

В частности, перевыполнены поступления: НДС с учетом бюджетного возмещения, рентной платы за пользование недрами, акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции), налога на прибыль предприятий.

Комментируя ситуацию с расходами общего фонда, Пацкан отметил, что план не выполнен на 23,1 млрд грн (или 8,3%). В частности, провели меньше плана расходов: на 4,3 млрд грн – на оплату труда с начислениями; на 1,9 млрд грн – на приобретение медикаментов и перевязочных материалов, продуктов питания; на 1,8 млрд грн – на социальное обеспечение.

Напомним, доходы госбюджета в 2021 году определены в размере 1,08 трлн грн, в том числе 959,85 млрд грн по общему фонду, расходы – 1,32 трлн грн и 1,18 трлн грн соответственно.