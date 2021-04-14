Кабмин утвердил выплату стипендий для лучших учеников от имени Зеленского (обновлено)

Украинские ученики, которые лучше всего сдадут внешнее независимое тестирование, получат по 10 тыс. грн стипендии от президента.

Соответствующее решение принял Кабинет министров на заседании в среду, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

По его словам, ежегодно планируется назначать до 270 таких стипендий.

Также Кабинет министров утвердил положение, согласно которому победители всеукраинских ученических олимпиад получат единоразовые выплаты в размере 20 тыс. грн, а победители международных олимпиад – 100 тыс. грн.

Как уточнили в пресс-службе Министерства образования, ежегодно буде назначаться не более 85 премий для победителей всеукраинских олимпиад и 40 премий – для победителей международных олимпиад.