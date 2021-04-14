Евросоюз начал переговоры о закупке вакцин от коронавируса на 2022-2023 годы

Власти Евросоюза приступили к переговорам с компаниями BioNTech и Pfizer о поставках в союз в 2022-2023 годах еще 1,8 млрд доз вакцин против коронавируса COVID-19.

Об этом на брифинге заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы начинаем переговоры с компаниями BioNTech и Pfizer по третьему контракту. Этот контракт будет подразумевать доставку дополнительно 1,8 млрд доз вакцин на период 2022 - 2023 годов, и он будет включать в себя производство не только вакцин, но и важнейших компонентов: все это (производство, – ред.) будет базироваться в ЕС", – сказала глава Еврокомиссии.

При этом она выразила надежду на скорое завершение этих переговоров и на будущие соглашения с другими компаниями.

Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что Брюссель договорился с BioNTech и Pfizer ускорить доставку вакцин: от компаний раньше срока во втором квартале 2021 года, начиная с апреля, поступит еще 50 млн доз.

Она напомнила, что в ЕС сделаны уже 100 млн прививок от COVID-19, причем более четверти из них – вторые дозой вакцин. Также она указала на необходимость создавать новые вакцины, пригодные против более устойчивых вариантов COVID-19.

Как сообщалось, власти Украины пока что смогли обеспечить поставки в страну 500 тысяч доз вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield) производителя Serum Institute India, и 215 тыс. доз вакцины производства китайской компании Sinovac.